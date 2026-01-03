«إقامة دبي» تحتفي بالعمال بجوائز قيمتها 500 ألف درهم

جسدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، مع أول أيام العام الجديد، مضامين عام المجتمع على أرض الواقع، من خلال تنظيم احتفالات متكاملة للقوى العاملة في إمارة دبي، عكست نهجاً إنسانياً مؤسسياً يقوم على التقدير، والشراكة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.

وشهدت الاحتفالات مشاركة إجمالية تجاوزت 50 ألف مشارك، ضمن الحضور الميداني والمشاركة الافتراضية، وشهدت إقبالاً واسعاً على مدار اليوم الأول، مع تسجيل ازدياد ملحوظ في أعداد المشاركين خلال اليوم الثاني، في نموذج يعكس نجاح الصيغة الهجينة في توسيع نطاق الوصول والتفاعل، حيث تابع المشاركون فعاليات الحفل الافتراضي عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيق «بلو كونيكت- Blue Connect» المعتمد كمنصة رقمية للحفل.

وتضمن برنامج الاحتفالات فقرات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة، إلى جانب عروض بصرية وألعاب نارية، وسحوبات على جوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم إماراتي، شملت سبائك ذهب، وهواتف ذكية.

وتذاكر سفر، تم إجراء سحب على سيارتين ضمن الجوائز، في أجواء صممت لتكون مساحة فرح وتقدير تليق بدور القوى العاملة في مسيرة دبي التنموية.

وجاء تنظيم الحدث، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وبدعم من الراعي الماسي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (du)، إلى جانب عدد من الرعاة والشركاء، الذين أسهموا في دعم الجوانب التنظيمية والتقنية والترفيهية، بما يعكس فاعلية الشراكات في تعزيز المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام.

وعلى الصعيد التنظيمي، تحقق نجاح الاحتفالات من خلال تنسيق لوجيستي واسع مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالأمن والسلامة والخدمات، شمل شرطة دبي، عناصر الأمن، فرق الطوارئ الطبية والإسعاف، الدفاع المدني، بلدية دبي، إضافة إلى مشاركة فاعلة من المتطوعين، بما أسهم في ضمان أعلى مستويات الجاهزية، والانسيابية، وسلامة المشاركين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن تنظيم هذه الاحتفالات يُعد ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ التلاحم المجتمعي.

مشيراً إلى أن القوى العاملة تمثل ركيزة أساسية في استدامة التنمية، وأن تقدير جهودهم مسؤولية مؤسسية راسخة تحرص إقامة دبي على تجسيدها عبر مبادرات نوعية ذات أثر ملموس.

وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن حجم المشاركة والتفاعل يعكس وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية هذه الفئة، مؤكداً أن الاحتفالات صممت لتعزيز الشعور بالانتماء وترسيخ قيم الشراكة والمسؤولية المشتركة، التي يشكّل عام المجتمع أحد أبرز عناوينها.

وتؤكد إقامة دبي من خلال هذه الاحتفالات التزامها المستمر بتعزيز قيم التقدير والتسامح والتنوع، وترسيخ نموذج مجتمعي يضع الإنسان في صميم السياسات والممارسات، ويجسّد الرؤية الوطنية عبر مبادرات واقعية ومستدامة.

