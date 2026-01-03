«هلا» تسجل ارتفاعاً كبيراً في طلب الرحلات بدبي ليلة رأس السنة

شهدت «هلا»، لحجز سيارات الأجرة في دبي، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الرحلات خلال ليلة رأس السنة، مع زيادة واضحة في حركة التنقل بمختلف أنحاء المدينة، وبدأ الطلب على خدمات هلا بالارتفاع اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً واستمر حتى الساعة 4:00 صباحاً، مسجلاً ذروة الطلب خلال توقيت الاحتفالات.

وكانت من أكثر المناطق نشاطاً كل من دبي هاربر، القرية العالمية، برواز دبي، دبي مول، برج خليفة، دبي فيستيفال سيتي مول، وكايت بيتش، في حين سُجلت أطول الرحلات في كل من القرية العالمية، مثلث قرية الجميرا، الوصل، ومنطقة ديرة، ما يعكس تحركات السكان والزوار بين مختلف مناطق المدينة. وأظهرت البيانات أن غالبية الرحلات ليلة رأس السنة كانت قصيرة، بين مواقع الاحتفالات المنتشرة في أنحاء المدينة.

كما ارتفع الطلب على الرحلات بنحو 50% مقارنة بليلة عادية في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس المزيج الفريد الذي تقدمه دبي من الترفيه والضيافة والفعاليات الاحتفالية خلال موسم العطلات.

اعتمدت هلا على قدراتها التشغيلية المتكاملة وعملياتها اللحظية لضمان تقديم خدمة سلسة وموثوقة طوال ليلة رأس السنة، ما عزّز دورها في الحفاظ على انسيابية الحركة في دبي بأمان وكفاءة خلال الفعاليات الكبرى.