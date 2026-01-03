شرطة دبي تبحث الاحتياجات التدريبية التخصصية للكوادر الأمنية

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، خلوة استراتيجية لبحث الخطة التدريبية السنوية لعام 2026، وذلك بهدف تطوير منظومة التدريب في شرطة دبي، واستشراف الاحتياجات المستقبلية للكوادر الأمنية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المستجدة في مختلف المجالات الأمنية والتقنية. وشهد انطلاق الخلوة الاستراتيجية، العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة.

والعميد دكتور خبير، حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد دكتور جاسم محمد حسن عبدالله، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمراكز، والضباط المتخصصين.

وأكد العميد أحمد مرداس، أن هذه الخلوة الاستراتيجية، تأتي بتوجيهات من العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، لاستشراف الاحتياجات المستقبلية، ووضع منهجيات عمل تطبيقية توائم المتطلبات التخصصية لمختلف قطاعات الشرطة، وربط الأهداف التدريبية بالتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، بما يعزز التكامل ويضمن تحقيق المستهدفات بكفاءة.

ومن جانبه، أكد العميد الدكتور حمدان الغسية، أهمية وضع خطة تدريب استشرافية تقوم على تجهيز وإعداد وتدريب المدربين، بما يمكنهم من مواكبة المتغيرات وتحقيق الإنجازات.

وفي السياق ذاته، أشار العميد الدكتور جاسم محمد حسن، إلى أن عقد هذه الخلوة الاستراتيجية يمثل منصةً مهمة لتعزيز التكامل بين الإدارات، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات.