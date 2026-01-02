مطر الطاير يتسلّم كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»

تسلّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي الإصدار التوثيقي الجديد «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»، وذلك خلال استقباله مؤلف الكتاب الزميل محمد الجوكر، الباحث والمؤرخ الإعلامي، حيث يوثق هذا العمل مسيرة الأسرة الحاكمة في دبي ودورها الريادي في دعم الحركة الرياضية بمختلف مراحلها.

وأشاد الطاير بالجهد الكبير الذي بذله المؤلف في مجال التوثيق الرياضي، من خلال إصداراته المتعددة التي أسهمت في إثراء المكتبة الرياضية الإماراتية، مؤكداً أن التوثيق في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي، يُعد عملاً وطنياً بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الرياضية وصون المنجزات للأجيال المقبلة.

وأوضح الطاير أن كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي» يمثل إضافة نوعية ومهمة، لما يتضمنه من توثيق شامل لمسيرة الأسرة الحاكمة في دبي، ودعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على توفير أفضل البيئات والإمكانات التي تمكّن أبناء الوطن من ممارسة الرياضة وتحقيق التميز، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه هذا القطاع الحيوي.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تشهد، في ظل قيادتها الرشيدة (حفظها الله)، نهضة رياضية متكاملة، تتكامل فيها الرياضة مع الثقافة وتنمية الإنسان، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة، مشيراً إلى أن القيادة تولي الأندية الرياضية أهمية كبيرة، لارتباطها الوثيق بالتعليم والثقافة والرعاية الصحية وجودة الحياة، ودورها الفاعل في بناء الإنسان وتحقيق الأهداف الوطنية، حتى أصبحت الرياضة جزءاً راسخاً من الوعي المجتمعي وركناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد الجوكر عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مطر الطاير على مواقفه المشرفة، ودعمه ومساندته الدائمة، وتشجيعه المستمر على مواصلة هذا العمل الوطني التوثيقي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً كبيراً للاستمرار في حفظ وتوثيق التاريخ الرياضي الإماراتي، موجهاً له خالص الشكر والامتنان على ما يقدمه من دعم ورعاية للجهود الثقافية والتوثيقية.