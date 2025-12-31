«كهرباء دبي» تؤكد توفير الخدمات بأعلى معايير الكفاءة خلال الفعاليات

وتواصل الهيئة تكثيف جهودها من خلال نشر فرق العمل من المهندسين والفنيين في مختلف أنحاء الإمارة، لضمان استمرارية تقديم خدمات موثوقة على مدار الساعة.
حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات التحويلية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وقد حققنا رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي أقل من دقيقة انقطاع واحدة (0.94 دقيقة) لكل مشترك سنوياً خلال عام 2024، ما يعكس قدرة الهيئة العالية على استعادة الخدمة خلال الأعطال أو الحالات غير المخطط لها».
كما تعتمد الهيئة أنظمة التحليل التنبؤي لمراقبة أداء شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة والتحليل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن استقرار الشبكات وسرعة الاستجابة لأي تطورات تشغيلية، وتوفير تجربة سلسة وآمنة للجميع».
ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يسهم في تعزيز أتمتة الشبكة، وتحسين عمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة في مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.