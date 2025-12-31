أحمد بن سعيد: نستقبل عاماً جديداً فيه النجاح متجدد والطموحات أكبر

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعبها الكريم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نودّع عاماً حافلاً بالإنجاز والعمل.. ونستقبل عاماً جديداً فيه النجاح متجدد والطموحات أكبر.. ورسالتنا فيه مستمرة لبناء مستقبل أفضل نواصل فيه الابتكار والعطاء والأمل.

كل عام وإماراتنا الغالية، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا الكريم، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، بخير وتقدم وازدهار.. وكل عام والعالم أجمع بخير وسلام ومحبة».