دبي تدخل العام الجديد باحتفالات أبهرت العالم

أبهرت دبي العالم باحتفالاتها المميزة بليلة رأس السنة، حيث شهدت الإمارة عروضاً استثنائية للألعاب النارية في عدد من المواقع الرئيسة، تصدّرها برج خليفة الذي شهد عرضاً مبهراً جمع بين الألعاب النارية والمؤثرات البصرية، وسط حضور جماهيري واسع ومتابعة عالمية.

وتوزعت عروض الألعاب النارية على عدد من أشهر معالم دبي ومواقعها الأيقونية، عكست مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاحتفالات الكبرى، وقدرتها على تنظيم فعاليات نوعية بمعايير عالمية، في أجواء احتفالية آمنة جسدت روح الفرح والتفاؤل ببداية عام جديد، ورسخت صورة دبي مدينةً للإنجاز والإبداع وصناعة اللحظات الاستثنائية.