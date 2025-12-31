Al Bayan
الإمارات

شرطة دبي تعزز الوعي بالالتزامات الرياضية

البيان

دبي

  نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية، لأبناء الجالية الهندية، بهدف نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة» في الفعالية، التي نظمت في النادي الهندي، أن المبادرة تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.  