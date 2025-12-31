أحمد بن محمد 2026: نبدأ العام الجديد بإيمان راسخ بأن المستقبل يُصنع في الإمارات بهمّة شعبها

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عام خير وبركات.

وأكد سموه أن الإمارات تستقبل العام الجديد بعقلية الفوز، وروح التحدي، وسرعة الإنجاز، وبإيمان راسخ بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بهمة أبناء الوطن.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في بداية العام الميلادي الجديد، نتقدم بأطيب التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركات".

وأضاف سموه: "عام جديد نبدأه بعقلية الفوز، وروح التحدي، وسرعة الإنجاز، وإيمان راسخ بأن المستقبل في دولة الإمارات لا يُنتظر، بل يُصنع اليوم بهمة شعبنا".