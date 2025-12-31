حمدان بن محمد: نبارك لقيادة الإمارات وشعبنا العزيز بالعام الجديد.. طموحاتنا بلا حدود والقادم أفضل

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العزيز حلول العام الجديد 2026، سائلاً الله تعالى أن يجعله عام خير ونماء وازدهار، وأن ينعم فيه العالم بالأمن والسلام والاستقرار.

وأكد سموه أن الإمارات تبدأ العام الجديد مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، لمواصلة مسيرة البناء من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن القيم الأصيلة وتكاتف المجتمع سيبقيان مصدر قوة وفخر للدولة.

وأضاف سموّه أن طموحات الإمارات بلا حدود، وأن القادم أفضل دائماً، لافتاً إلى أن الدولة ستظل أرض الريادة وصناعة المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا العزيز بمناسبة العام الجديد 2026، ونسأل الله أن يجعله عام خير ونماء وازدهار، وأن ينعم فيه العالم بالأمن والسلام والاستقرار".

وأضاف سموه: "عام جديد نبدأه مستندين إلى ما تحقق من إنجازات، لنواصل البناء من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وستبقى قيمنا الأصيلة وتكاتف مجتمعنا مصدر قوتنا وفخرنا.. طموحاتنا بلا حدود، والقادم أفضل دائماً في دولتنا، فهنا تُصنع الريادة، ويُبنى المستقبل".