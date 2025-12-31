مكتوم بن محمد مهنئاً بـ2026: عامٌ جديد.. نجدد فيه انتماءنا وولاءنا لمسيرة العطاء الإماراتية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تجديد الانتماء والولاء لمسيرة العطاء الإماراتية، مع حلول العام الجديد، مشيراً سموه إلى أن القادم أفضل لمن يؤمن بالعمل، ويصنع الفرص، ولا ينتظرها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "عامٌ جديد، نجدد فيه انتماءنا وولاءنا لمسيرة العطاء الإماراتية، ونؤكد أن القادم أفضل لمن يؤمن بالعمل، ويصنع الفرص، ولا ينتظرها".

وأضاف سموه: "في كل عام نُجدّد العهد على أن تكون طموحاتنا أكبر من التحديات، وأحلامنا أكبر من المعطيات، وأن تبقى الإمارات سبّاقةً في الرؤية، والإنجازات".

وختم سموه: "نتمنى لشعوب العالم السلام والخير والازدهار، وكلّ عامٍ وأنتم بخير".