محمد بن راشد مهنئاً بالعام الجديد: نتفاءل بأفضل عام سيمر على بلادنا

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة الإمارات وشعبها والعالم بحلول العام الجديد، متمنياً دوام الرخاء والاستقرار والأمن والازدهار للإمارات، والسعادة والتوفيق والنجاح للجميع.

وعبر سموه عن تفاؤله بالعام الجديد، معرباً عن أمله بأن يكون أفضل عام تمرّ به البلاد بإذن الله، وأن يكون حافلاً بالإنجاز العملي والتفوق الاقتصادي، وبمزيد من التعاون الدولي والازدهار لشعب الإمارات الكريم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "كل عام والإمارات بخير.. كل عام والإمارات في رخاء واستقرار وأمن وازدهار.. كل عام والعالم بخير وإلى خير.. وتمنياتنا للجميع في العام الجديد بالسعادة والتوفيق والنجاح".

وأضاف سموه: "نتفاءل بعام جديد.. ونتفاءل بأفضل عام سيمر على بلادنا بإذن الله.. عام مليء بالإنجاز العملي والتفوق الاقتصادي والتعاون الدولي والازدهار لشعبنا الكريم".