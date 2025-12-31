نظام الرصد بـ«كهرباء دبي» يحسن أداء منظومات الطاقة الشمسية

حقق نظام الرصد التلقائي لتراكم الغبار والأتربة على الألواح الكهروضوئية، الذي طورته هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائج ملموسة في تحسين الأداء التشغيلي لمنظومات الطاقة الشمسية.

وأظهرت نتائج الاختبارات الميدانية للنموذج الأولي المثبت في مواقف المبنى الرئيسي للهيئة فاعلية الجهاز في تقليل الفاقد الناتج عن تراكم الغبار والأتربة بنسبة 10 %، مع خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بأعمال التنظيف والصيانة.

وقد حصل الجهاز على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في كندا، والأردن، والهند، وأستراليا، واليابان، وإسبانيا.

تعتمد آلية عمل النظام على تحليل مستوى الإشعاع الشمسي ومقارنة الإنتاج الفعلي من الألواح الشمسية مع الإنتاج المثالي المتوقع وفق ظروف تشغيل محددة مسبقاً.

ويسهم ذلك في الكشف السريع عن انخفاض الكفاءة وتحديد مدى تأثير الغبار، ما يتيح التدخل في الوقت المناسب لتنظيف الألواح أو إجراء التعديلات اللازمة لتحسين أدائها. ويوفر النظام نموذجاً عملياً لدعم الكفاءة التشغيلية للألواح الشمسية عبر مراقبة أدائها بشكل تلقائي وتحديد احتياجات الصيانة بدقة.