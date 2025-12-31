تشغيل مركز الليسيلي الصحي 24 ساعة اعتباراً من 1 يناير

أعلنت «دبي الصحية» عن تشغيل مركز الليسيلي الصحي على مدار 24 ساعة، اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول سكان المنطقة إلى الخدمات الصحية، وذلك تلبية لمقترحات سكان المنطقة التي طرحوها خلال مبادرة «مجالس دبي الصحية:

صوت المجتمع»، التي شكلت منصة مفتوحة للتواصل مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في تطوير الخدمات الصحية بما يلبي تطلعاتهم. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لشبكة المراكز الصحية العاملة على مدار 24 ساعة، حيث ستعزز سهولة وصول سكان المنطقة إلى خدمات الرعاية الصحية في مختلف الأوقات، وتدعم جاهزية منظومة الرعاية الصحية.

وتوفر «دبي الصحية» 14 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، موزعة على مناطق متعددة في دبي.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، إن تشغيل مركز الليسيلي الصحي على مدار 24 ساعة يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية التي تم اعتمادها استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، ضمن مبادرة «مجالس دبي الصحية»، التي أطلقتها «دبي الصحية» انسجاماً مع أهداف «عام المجتمع 2025».

وقالت الدكتورة عائشة البسطي، رئيس طب الأسرة في «دبي الصحية»: إن تشغيل مركز الليسيلي الصحي على مدار 24 ساعة، يأتي في إطار التزام «دبي الصحية» بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتسهيل وصول أفراد المجتمع إليها في مختلف الأوقات، بما يواكب احتياجات سكان دبي.