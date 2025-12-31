شرطة دبي تحتفي بالأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025

شاركت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، بالأسبوع الخليجي، بفعاليات تعكس التزامها الراسخ بالنهج الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء.

وتنوعت الفعاليات لتشمل برامج دينية وتعليمية وتأهيلية ورياضية، صممت بمنهجية مستدامة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، بما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن مشاركة الإدارة في الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، الذي يقام تحت شعار «نحو طريق الإصلاح» يجسد التزام شرطة دبي الثابت بتطبيق منظومة إصلاحية متكاملة، تضع الإنسان في صميم العملية التأهيلية، وتعتمد على التمكين المعرفي والمهني والسلوكي كمسارات أساسية للإصلاح.