«تأمين الفعاليات» بدبي تتفقد التجهيزات الميدانية لاحتفالات رأس السنة

تفقّد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، الاستعدادات والتجهيزات الميدانية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026.

وذلك خلال جولة ميدانية شملت أبرز المواقع التي ستشهد عروض الألعاب النارية، موجهاً فرق العمل إلى الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن تجربة احتفالية آمنة ومميزة للجميع.

شملت الجولة مواقع «دبي فستيفال سيتي»، برواز دبي، شارع السيف، منطقة «جي بي آر»، وعين دبي، للاطلاع على الجاهزية الشاملة وخطط التنظيم والتأمين المعتمدة لكل موقع.

وأكد رئيس اللجنة أن احتفالات رأس السنة الميلادية تُعد من أبرز وأهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي سنوياً، وتحظى بمتابعة عالمية واسعة باعتبارها إعلاناً رسمياً لبداية عام جديد، في ظل حضور مئات الآلاف من الجمهور، وملايين المشاهدين عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وأشاد اللواء المزروعي بجهود أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، التي تضم 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، تعمل ضمن منظومة واحدة وبروح الفريق الواحد، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان، وتقديم الخدمات المتكاملة والدعم اللوجستي للمحتفلين.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات رجال الشرطة وفرق العمل الميدانية أثناء التوجه للاحتفال بالفعاليات في 40 موقعاً على مستوى الإمارة. مشيرة إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة وتسهيل حركة المركبات والمشاة في محيط مواقع الاحتفالات.

وحثّت اللجنة الجمهور على الحضور المبكر إلى مواقع الاحتفالات لتفادي الازدحام المتوقع، واستخدام وسائل النقل العام.