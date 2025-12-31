«الدفاع المدني بدبي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة نوعية تعكس مسيرتها التطويرية، وتطلعاتها المستقبلية، وذلك ضمن إطار شامل لتحديث النظام البصري للقيادة العامة، بما يواكب ريادة دبي عالمياً في مجال السلامة العامة.

ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة «حماية الأرواح والممتلكات»، تعبيراً عن التزام القيادة بمبادئها المؤسسية الراسخة، التي ترتكز على تعزيز منظومة الحماية والسلامة، كما يجسد الشعار قوة ومكانة القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بمختلف قطاعاتها.

وقال الفريق الخبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا بالهدف الأساسي، والغاية الأسمى المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات.

والتي ننطلق منها نحو الريادة العالمية في مجال السلامة العامة، من خلال بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويتطلع إلى طموحاتنا للمرحلة المقبلة، مع الحفاظ على إرث القيادة العامة، وهويتها المرتبطة بجذور وتاريخ دولة الإمارات».

وتشمل الهوية البصرية الجديدة منظومة متكاملة من الألوان والخطوط العصرية المتناغمة مع تصميم الشعار الجديد، الذي يجسد رموزاً تعكس رؤية الدفاع المدني.

حيث يرمز الإكليل إلى نبل العمل، والنجوم إلى الإمارات السبع ووحدة القيادات، ويجسد الصقر القوة والعزة والتراث الوطني، فيما يتوسط الشعار درع تحمل علم دولة الإمارات، تأكيداً للهوية الوطنية ومعاني الحماية والأمان.

وتم اعتماد اللون الذهبي كلون رئيس، انسجاماً مع رمزية شعار الدولة، إلى جانب ألوان العلم الإماراتي، مع تبسيط تصميم الصقر، وتحديث العناصر البصرية، بما يضمن وضوح الشعار وسهولة استخدامه في مختلف التطبيقات الرقمية، وبما يتماشى مع متطلبات التطور المؤسسي، وهوية حكومة دبي.

في شأن آخر، أكد الفريق الخبير راشد ثاني المطروشي، استكمال جميع الاستعدادات والخطط لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية 2026.

وأشار إلى أن خطة التأمين تشمل تغطية 40 موقعاً للاحتفالات، موزعة على خمسة قطاعات رئيسة، بمشاركة 1754 من الضباط والأفراد، مدعومين بأكثر من 156 آلية حديثة ومتخصصة، من بينها 12 زورق إطفاء بحرياً، إضافة إلى مبنى الإطفاء العائم الأول من نوعه في العالم.