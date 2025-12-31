«الدفاع المدني بدبي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة «حماية الأرواح والممتلكات»، تعبيراً عن التزام القيادة بمبادئها المؤسسية الراسخة، التي ترتكز على تعزيز منظومة الحماية والسلامة، كما يجسد الشعار قوة ومكانة القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بمختلف قطاعاتها.
والتي ننطلق منها نحو الريادة العالمية في مجال السلامة العامة، من خلال بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويتطلع إلى طموحاتنا للمرحلة المقبلة، مع الحفاظ على إرث القيادة العامة، وهويتها المرتبطة بجذور وتاريخ دولة الإمارات».
حيث يرمز الإكليل إلى نبل العمل، والنجوم إلى الإمارات السبع ووحدة القيادات، ويجسد الصقر القوة والعزة والتراث الوطني، فيما يتوسط الشعار درع تحمل علم دولة الإمارات، تأكيداً للهوية الوطنية ومعاني الحماية والأمان.
وتم اعتماد اللون الذهبي كلون رئيس، انسجاماً مع رمزية شعار الدولة، إلى جانب ألوان العلم الإماراتي، مع تبسيط تصميم الصقر، وتحديث العناصر البصرية، بما يضمن وضوح الشعار وسهولة استخدامه في مختلف التطبيقات الرقمية، وبما يتماشى مع متطلبات التطور المؤسسي، وهوية حكومة دبي.