«إسلامية دبي» تطلق دروس المساجد في يناير

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها الريادي في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، من خلال تنظيم برنامج دروس المساجد لشهر يناير 2026، مواءمة مع خططها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة، وتجسيداً لمضامين عام الأسرة، وما يحمله من توجهات سامية نحو بناء أسرة مستقرة، ومجتمع متماسك.

ويستهل البرنامج محطاته الإيمانية بدرس «الإيمان بالله» يوم 5 يناير 2026، لترسيخ أسس العقيدة، وتعميق معاني التوحيد واليقين في النفوس، يعقبه درس «أحكام مهمة للمسافرين» يوم 7 يناير 2026، الذي يركز على تيسير أداء العبادات وفق أحكام الشريعة، بما يعزز الفقه العملي في حياة الأفراد، وفي 12 يناير 2026 يأتي درس «فضل التوبة»، ليبعث رسائل الأمل والإصلاح، ويؤكد أثر التوبة الصادقة في استقامة الفرد والأسرة والمجتمع.

ويحظى محور الأسرة باهتمام خاص من خلال درس «تيسير الزواج وأثره على المجتمع» يوم 14 يناير 2026، الذي يبرز أهمية تيسير الزواج في تحقيق الاستقرار الأسري، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، دعماً لتوجهات الدولة في جعل الأسرة أساس التنمية المجتمعية.

وتتواصل الدروس يوم 19 يناير 2026 بدرس «الإيمان بالملائكة»، لترسيخ أركان الإيمان، وتعزيز الوعي العقدي، ثم درس «من أحكام الغسل وصفته» يوم 21 يناير 2026، الذي يسهم في رفع مستوى المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة.

ويختتم البرنامج بدرس «فضل قراءة القرآن» يوم 26 يناير 2026، تأكيداً على دور القرآن الكريم في تزكية النفوس وبناء القيم، يعقبه درس «الإيمان بالرسل» يوم 28 يناير 2026، لترسيخ الاقتداء بسير الأنبياء والرسل عليهم السلام، واستلهام معاني الرحمة والأخلاق في واقع الحياة.

وتعكس دروس المساجد، التي تنظمها «إسلامية دبي» حرصها على تقديم خطاب ديني مؤثر ومتوازن، يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية، ودعم الاستقرار الأسري، وبناء مجتمع واعٍ، يستلهم قيمه من تعاليم الإسلام السمحة، بما ينسجم مع رؤية دبي الطموحة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في عام الأسرة.