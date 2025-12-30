الدفاع المدني بدبي يستكمل استعداداته لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026

أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، استكمال جميع الاستعدادات والخطط اللازمة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، التي تأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، مشيراً إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدور استراتيجي ومحوري بصفته عضواً رئيسياً في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.

وأوضح سعادته أن الدفاع المدني يتولى مهام حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة الوقاية والسلامة، والمشاركة في تأمين جميع الفعاليات والأنشطة التي تقام في إمارة دبي على مدار العام، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وقال إن فرق الدفاع المدني أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتأمين الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وفق الخطط المعتمدة من لجنة تأمين الفعاليات، وبما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان لكافة فئات الجمهور، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والفرق المشاركة.

وأشار المطروشي إلى أن خطة التأمين هذا العام تشمل تغطية 40 موقعاً مخصصاً للاحتفالات، جرى تقسيمها إلى خمسة قطاعات رئيسية، هي: قطاع ديرة وبر دبي، وقطاع وسط دبي.، وقطاع جبل علي، وقطاع الواجهة البحرية، بمشاركة قوة بشرية قوامها 1754 من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال، إضافة إلى الفرق الجاهزة في مراكز الدفاع المدني.

وأوضح أن الخطة تتضمن الاستعانة بأكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، من بينها 12 زورق إطفاء بحري، إلى جانب مبنى الإطفاء العائم الأول من نوعه في العالم ، لافتاً إلى أن جميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 26 مركزاً في حالة جاهزية تامة على مدار 24 ساعة، وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة، مع تنفيذ عمليات التفتيش الميداني لأكثر من 306 منشآت المحيطة بمواقع الاحتفالات الرئيسية.

وأكد سعادته أن جميع مراكز الدفاع المدني تشارك ضمن منظومة الاستعداد الشامل لتنفيذ خطة تأمين الفعاليات، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل بسرعة وكفاءة مع أي طارئ، ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في حماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وتعزيز مؤشرات السعادة والرضا لدى الجمهور، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وفي إطار تعزيز التنسيق مع الشركاء، أوضح المطروشي أن الدفاع المدني بدبي نفذ تمرينات ميدانية مشتركة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم القيادة العامة لشرطة دبي، وإعمار، وإسعاف دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى المنشآت الفندقية والواجهات السياحية والمؤسسات الخاصة، بما يسهم في توحيد الجهود وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على وقت الاحتفال فقط، بل تسبقها مرحلة مستدامة تشمل التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت المرتبطة بنظام الدفاع المدني الذكي للسلامة (24x7 DCD)، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن أكثر من 90 ألف مبنى ومنشأة في دبي مرتبطة إلكترونياً بغرفة عمليات الدفاع المدني الذكية.

كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات تفتيش شاملة على المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر متطلبات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وضمان جاهزية بيئة آمنة لاستقبال الجمهور خلال الاحتفالات.

وفي ختام تصريحه، تمنى سعادة الفريق راشد ثاني المطروشي للجمهور الكريم أوقاتاً سعيدة وآمنة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتواصل مع رقم الدفاع المدني 997 في حال وقوع أي طارئ، لا قدر الله