الإمارات

حمدان بن محمد يحضر تشييع جثمان محمد بن عبيد آل مكتوم

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم (الثلاثاء)، تشييع جثمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وقد أدى سموهم صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد زعبيل الكبير بدبي، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.