سيف بن زايد يعزي بوفاة والدة راشد المطروشي



قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عائشة علي بن غليطة المهيري، والدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء الكائن بمنطقة الخوانيج.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وأبنائها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم العزاء اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين.