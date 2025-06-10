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الإمارات

سيف بن زايد يعزي بوفاة والدة راشد المطروشي

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وام

دبي
سيف بن زايد خلال تعزية راشد وأحمد المطروشي
تصوير: زافير ويلسون وإبراهيم صادق ووام
سيف بن زايد خلال تعزية راشد وأحمد المطروشي
راشد بن أحمد المعلا معزياً راشد المطروشي
راشد بن أحمد المعلا معزياً راشد المطروشي
محمد الحسيني معزياً في الفقيدة
محمد الحسيني معزياً في الفقيدة
عمر العلماء معزياً راشد المطروشي
عمر العلماء معزياً راشد المطروشي
عبدالله البسطي خلال العزاء
عبدالله البسطي خلال العزاء
مروان بن غليطة ومحمد العبار خلال تقديم واجب العزاء
مروان بن غليطة ومحمد العبار خلال تقديم واجب العزاء
عبدالله بن عامر خلال عزاء راشد المطروشي
عبدالله بن عامر خلال عزاء راشد المطروشي
راشد المطروشي وناصر البدور خلال العزاء
راشد المطروشي وناصر البدور خلال العزاء
راشد المطروشي متقبلاً تعازي سعيد بن ثاني
راشد المطروشي متقبلاً تعازي سعيد بن ثاني


قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عائشة علي بن غليطة المهيري، والدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء الكائن بمنطقة الخوانيج.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وأبنائها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم العزاء اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين.