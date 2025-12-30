"طرق دبي" تفعّل خدمة منح تصريح "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقي "طرق دبي" و"دبي الآن"

فعّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة منح تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي"، من خلال جميع قنواتها، بعد أن كانت مقتصرة على موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، ليتم إدراجها عبر تطبيقها (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمواكبة توجهات دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى خدماتها المتنوعة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكدت الهيئة أن الحصول على تصريح قيادة "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقها متاح حالياً للمتعاملين وبطريقة سهلة وميسرة، وسيخضع المتقدمين لاختبار نظري إلكتروني يغطي أهم قواعد استخدام "السكوتر"، ومتطلبات السلامة، وأساسيات القيادة الآمنة، وذلك لتأهيلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة، وبعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم منح التصريح إلكترونياً عبر القنوات الذكية.

وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم استخدام "السكوتر الكهربائي"، وتعزيز الوعي المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن خدمة التقديم على تصريح السكوتر الكهربائي لا تزال متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما يمنح المتعاملين خيارات مرنة لاستخدام القناة التي تناسبهم.

ودعت الهيئة مستخدمي "السكوتر الكهربائي" إلى الالتزام بالحصول على التصريح لغير مستوفين الشروط قبل البدء باستخدامه في المناطق المسموح فيها، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المقررة، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.

خطوات الحصول على التصريح:

استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة أو استخدم التطبيقات المفّعلة (RTA Dubai) وتطبيق دبي الآن (Dubai Now).

· تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

· اختيار الخدمة "تصريح قيادة سكوتر كهربائي".

· إكمال التدريب: مشاهدة المحاضرات التدريبية حول قواعد السلامة المرورية والاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي.

· اجتياز الاختبار والنجاح فيه.

· استلام التصريح: سيتم إرسال التصريح الرقمي عبر البريد الإلكتروني ورسالة نصية.

الشروط والأحكام الأساسية:

· العمر: 17 عاماً فما فوق.

· المستثنون: حملة رخص القيادة الإماراتية أو الدولية السارية.

· المناطق المسموح بها: مناطق محددة ومسارات مخصصة للسكوتر (مثل وسط مدينة دبي، جميرا، نخلة جميرا، إلخ)، مع استثناءات في سيح السلام والقدرة والميدان.

· الغرامات: تُفرض غرامات على المخالفات مثل عدم وجود التصريح، القيادة خارج المناطق المعتمدة والمصرحة بها، أو عدم ارتداء الخوذة.