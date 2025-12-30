"قمة المليار متابع" تجمع 500 متحدث عالمي و125 رئيساً تنفيذياً









سعيد العطر: 1.3 تريليون دولار حجم اقتصاد صناعة المحتوى عالمياُ بحلول 2033





تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم النسخة الرابعة من قمّة المليار متابع، أكبر قمة عالمية متخصصة في اقتصاد صناعة المحتوى، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، تحت شعار «المحتوى الهادف، بمشاركة أكثر من 500 متحدثاً وخبيراً عالمياً، و125 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، وستشهد أكثر من 584 ورشة، ويُتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وأكد سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النسخة الرابعة من القمة، أن القمة تشكل منصة عالمية رائدة لروّاد وصنّاع المحتوى، وتعكس حجم التحوّل المتسارع في اقتصاد المحتوى وتأثيره المتنامي على المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم اقتصاد صناعة المحتوى عالمياً سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2033.

نمو

وأوضح العطر أن القمة تُنظم ضمن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لدعم القطاع الإعلامي وتمكين الإعلاميين وصنّاع المحتوى، لافتاً إلى أن القمة شهدت نمواً كبيراً في حجم المتابعة والتفاعل، حيث ارتفع عدد متابعيها في وقت يشهد فيه القطاع وجود ما يزيد على 200 مليون صانع محتوى حول العالم، ما يجعله من أسرع القطاعات نمواً.

وأشار العطر إلى أن القمة توفر فرصاً ومجالات استثمارية وتعليمية نوعية لصنّاع المحتوى، مؤكداً أن صانع المحتوى اليوم بات علامة تجارية بحد ذاته، ما يستدعي طرح قضايا محورية تتعلق بكيفية تمكينه وتحويل تأثيره الرقمي إلى أثر مجتمعي وإنساني مستدام.

مبادرات جديدة

وكشف سعيد العطر عن إطلاق مبادرات جديدة بالشراكة مع منصات عالمية، من بينها إطلاق جائزة صناعة المحتوى التعليمي بالتعاون مع «تيك توك»، والتي شهدت مشاركة أكثر من 600 ألف مشارك وتقديم ما يزيد على 320 ألف فيديو، محققة أكثر من 1.8 مليار مشاهدة.

وقال إن القمة أبرمت خمس شراكات عالمية مع كبرى المنصات الرقمية، تشمل «يوتيوب»، و«ميتا»، و«تيك توك»، و«سناب شات»، و«غوغل»، بهدف استقطاب هذه المنصات العالمية إلى دبي وجمعها مباشرة مع صنّاع المحتوى.

أثر انساني

وفي إطار تعزيز الأثر الإنساني للمحتوى، أعلن العطر، عن إطلاق أكبر حراك مجتمعي عالمي بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي MrBeast، بهدف تشجيع صنّاع المحتوى على تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية، مشيراً إلى أن المبادرة أسفرت خلال ثلاثة أسابيع فقط عن تنفيذ أكثر من 170 ألف عمل إنساني ومجتمعي، وتحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بصناعة المحتوى تعكس تنامي الثقة العالمية بهذا القطاع، موضحاً أن إجمالي ما تم إنفاقه على أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي بنحو 250 مليار دولار، ما يؤكد الدور المتصاعد للتقنيات المتقدمة في إعادة تشكيل منظومة إنتاج المحتوى وتطوير نماذجه الاقتصادية.

وأوضح أن القمة تواكب هذا التحول عبر تسليط الضوء على الاستخدامات الإبداعية والمسؤولة للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق مسابقة AI Film Award التي استقطبت أكثر من 30 ألف مشاركة من 116 دولة، في خطوة تعكس اتساع قاعدة الاهتمام العالمي بصناعة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام صناع المحتوى لتقديم أعمال مبتكرة ذات أثر معرفي وإنساني.