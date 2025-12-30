بلدية دبي ومجلس تجار حتا يدعمان البصمة الوطنية للعسل الإماراتي

وقّعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع مجلس تجار حتا، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم مشروع البصمة الوطنية للعسل الإماراتي؛ أحد المشاريع النوعية التي تنفذها البلدية لتعزيز جودة وسلامة العسل الإماراتي، ورفع مستوى موثوقيته محلياً ودولياً.

وجرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات الموسم العاشر لمهرجان حتا للعسل، حيث مثّل بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، فيما مثّل مجلس تجار حتا الدكتور مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى دعم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعسل الإماراتي، تعتمد على فحوصات مخبرية متقدمة وتقنيات تحليل حديثة، إلى جانب دراسات التمييز النباتي والجغرافي، بما يسهم في توثيق خصائص العسل الإماراتي وحماية سمعته وتعزيز تنافسيته في الأسواق.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تحديث قاعدة البيانات الوطنية للعسل بشكل مستمر، وتبادل المعرفة والخبرات العلمية والفنية في مجالات العسل وحبوب اللقاح، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ الدراسات والتحاليل المتخصصة، والتعاون في الأنشطة التنظيمية والتوعوية الداعمة لأهداف المشروع.

وبموجب مذكرة التعاون، تتولى بلدية دبي تنفيذ التحاليل المخبرية المتخصصة ضمن مشروع البصمة الوطنية للعسل الإماراتي، وإدارة وتطوير قاعدة البيانات الوطنية، وتقديم الدعم الفني والعلمي اللازم.

فيما يلتزم مجلس تجار حتا بتوفير عينات العسل وحبوب اللقاح من المناطق المتفق عليها وفق مواسم الإنتاج، وتزويد البلدية بالبيانات المرتبطة بها، إلى جانب تسهيل الزيارات الميدانية والتعاون في الأنشطة الإعلامية والتوعوية.

وبهذه المناسبة، علقت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «تأتي هذه المذكرة في إطار حرص بلدية دبي على تبني حلول علمية متقدمة تسهم في تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية المحلية، وحماية المستهلك.

ورفع موثوقية العسل الإماراتي، بما يعزز مكانته منتجاً وطنياً يتمتع بمعايير عالية من الجودة والشفافية». وأضافت أن المشروع يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في دعم المنتج الوطني القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.

ومن جانبه صرح الدكتور مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا: «يسعدنا التعاون مع بلدية دبي لتعزيز ودعم المنتجات المحلية من العسل الإماراتي.

وذلك عبر دراسات موسمية لجميع الأعسال المحلية التي ستمتد لسنوات قادمة، بما يسهم في تأسيس قاعدة بيانات علمية ستكون مصدراً ومرجعاً تعريفياً وتفصيلياً عن العسل الإماراتي وحبوب اللقاح لكل منطقة جغرافية في الدولة». وتسري مذكرة التعاون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، بما يتيح للطرفين توسيع مجالات التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف المشروع والمصلحة الوطنية.