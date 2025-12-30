بلدية دبي ومجلس تجار حتا يدعمان البصمة الوطنية للعسل الإماراتي

وجرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات الموسم العاشر لمهرجان حتا للعسل، حيث مثّل بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، فيما مثّل مجلس تجار حتا الدكتور مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
فيما يلتزم مجلس تجار حتا بتوفير عينات العسل وحبوب اللقاح من المناطق المتفق عليها وفق مواسم الإنتاج، وتزويد البلدية بالبيانات المرتبطة بها، إلى جانب تسهيل الزيارات الميدانية والتعاون في الأنشطة الإعلامية والتوعوية.
ورفع موثوقية العسل الإماراتي، بما يعزز مكانته منتجاً وطنياً يتمتع بمعايير عالية من الجودة والشفافية». وأضافت أن المشروع يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في دعم المنتج الوطني القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
ومن جانبه صرح الدكتور مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا: «يسعدنا التعاون مع بلدية دبي لتعزيز ودعم المنتجات المحلية من العسل الإماراتي.
وذلك عبر دراسات موسمية لجميع الأعسال المحلية التي ستمتد لسنوات قادمة، بما يسهم في تأسيس قاعدة بيانات علمية ستكون مصدراً ومرجعاً تعريفياً وتفصيلياً عن العسل الإماراتي وحبوب اللقاح لكل منطقة جغرافية في الدولة». وتسري مذكرة التعاون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، بما يتيح للطرفين توسيع مجالات التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف المشروع والمصلحة الوطنية.