مهرجان «حتا تجمعنا» يختتم فعالياته بـ20 ألف زائر

رواد الأعمال المنزلية يحققون إيرادات تتجاوز 300 ألف درهم

اختتم مهرجان «حتا تجمعنا» فعالياته التي استمرت 24 يوماً ضمن مبادرة «#شتا_حتا»، محققاً نتائج استثنائية تعكس نجاح المهرجان في تمكين رواد الأعمال المنزلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقد نظم الحدث هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وقد استقطب المهرجان 20,000 زائر على مدار 24 يوماً، حيث شارك 35 من رواد الأعمال المنزلية في عرض منتجاتهم المتنوعة. وحقق المشاركون إيرادات إجمالية تجاوزت 300,000 درهم، ما يعكس الإقبال الكبير على منتجاتهم والأثر الحيوي للمهرجان في دعم استدامة المشاريع المنزلية. كما شارك أكثر من 1500 طفل في ورش عمل متنوعة أثرت تجاربهم وعززت مهاراتهم.

مشاركة مجتمعية واسعة

شهد المهرجان مشاركة مجتمعية فاعلة، حيث تطوع من 240 إلى 360 متطوعاً (بواقع 10 إلى 15 متطوعاً يومياً) من المسجلين في هيئة تنمية المجتمع، ليقدموا الدعم اللوجستي والاجتماعي لرواد الأعمال وكبار المواطنين والزوار، بما يجسد روح التعاون والتضامن المجتمعي.

من جانبهم، عرض 35 من رواد الأعمال المنزلية أعمالاً مستوحاة من مهاراتهم المحلية وتجاربهم اليومية، حيث تنوعت المنتجات بين المأكولات الشعبية، والحلويات التقليدية، والعطور والبخور، والملابس، والحرف اليدوية، لتقدم للزوار تجربة أصيلة تعكس روح حتا وتراثها الغني.

منظومة دعم شاملة

ومن جانبها، قالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المُجتمعي بالهيئة: يعكس مهرجان حتا تجمعنا التزام هيئة تنمية المجتمع برؤية متكاملة لتمكين جميع فئات المجتمع، من رواد الأعمال المنزلية إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وجعلهم جميعاً جزءاً أساسياً من الاقتصاد والحياة المجتمعية المحلية.

ويوفر المهرجان منصة حقيقية لهؤلاء المبدعين والحرفيين لعرض مهاراتهم والتفاعل مباشرة مع الجمهور، ما يسهم في تطوير مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على تراثنا الثقافي الأصيل.

وأضافت الشامسي: نحن ملتزمون بتطوير منظومة دعم شاملة تساعد جميع أصحاب المشاريع والحرفيين على النمو المستمر والمستدام، سواء عبر تعزيز مهاراتهم أو عبر توسيع الفرص المتاحة لهم للمشاركة في فعاليات كبرى ضمن حملة «شتا حتا» وغيرها.

ونقدر دور المتطوعين الذين يسهمون بجهودهم في نجاح هذه الفعالية، فهم جزء أساسي من رسالتنا في بناء مجتمع متماسك ومتعاون. واحتفى المهرجان بروح الإبداع التي يتمتع بها رواد الأعمال المنزلية في حتا.

حيث عكست منتجاتهم المشاركة قدرة المجتمع المحلي على التطور والازدهار، ليصبح مهرجان حتا تجمعنا منصة لا غنى عنها لتعزيز الاقتصاد المحلي وإلهام أجيال جديدة من رواد الأعمال الذين سيسهمون في بناء مستقبل مزدهر لمنطقة حتا.

وفي ختام الفعاليات، أشادت هيئة تنمية المجتمع بدور الشركاء المساهمين في نجاح المهرجان، ولا سيما بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني. كما كرمت فرق التطوع من الأفراد وصناع المحتوى الذين ساندوا الفعاليات، والفائزين في مسابقات حتا تجمعنا، إلى جانب فريق عمل الهيئة الذي عمل على تقديم تجربة متميزة للزوار.

