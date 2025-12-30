شرطة دبي تنظم ورشاً فنية في مهرجان «شتانا في حتا»

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في استوديو الصناع، بالتعاون مع «براند دبي»، وبمشاركة من فريق الشجعان في مركز شرطة حتا، ورشاً فنية تفاعلية للأطفال ضمن مشاركتها في مهرجان «شتانا في حتا»، هدفت إلى تعزيز التوعية وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية بأساليب إبداعية قريبة من المجتمع.

وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مديرة مبادرة «استوديو الصناع»، أن الورش تدعم الرسائل التوعوية حول دور فريق الشجعان في مساعدة الناس، وتحكي قصة نشأة العمل الشرطي في حتا، وتبرز دور الشرطة في خدمة المجتمع، في إطار يعكس صورة الشرطة القريبة من المجتمع والداعمة للثقافة والفنون. الجدير ذكره، أن مبادرة «استوديو الصناع» تهدف إلى تعزيز مهارات الرسم لدى الأطفال، وتقديم فرص تعليمية تعزز نموهم وتطويرهم فنياً، وخلق أجواء تفاعلية للاستفادة من تجارب الآخرين.