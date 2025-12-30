17.3 مليون درهم من «بيت الخير» لدعم الأسر المتعففة

أنفقت «بيت الخير» أكثر من 17.3 مليون درهم لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً عبر مشاريع «الأسر المتعففة» منذ بداية العام الجاري حتى الآن، حيث توفر هذه المشاريع مساعدات نقدية وعينية بشكل شهري، بما يساعد هذه الأسر في تلبية متطلبات الحياة والعيش بكرامة في بيئة مستقرة وآمنة، كما تدعم أسر الأيتام وأصحاب الهمم، معتمدة في تقديم هذا الدعم على آليات دقيقة ودراسات اجتماعية شاملة تضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها وفق احتياجاتهم الفعلية.

وخلال هذه الفترة، شمل الدعم تقديم أكثر من 9.7 ملايين درهم مساعدات شهرية مالية تسهم في ترميم دخل الأسر التي يقل دخلها عن المعدل المقبول في دولة الإمارات، إلى جانب توفير مساعدات عينية وغذائية منتظمة للأسر الأشد احتياجاً بقيمة 610,000 درهم، بما يخفف من الأعباء المعيشية عنها ويعزز تماسكها الأسري.

كما واصلت الجمعية دعم الأيتام المواطنين عبر كفالة متطلباتهم الأساسية والتعليمية والمعيشية، ودعم أسرهم بما يهيئ لهم حياة مستقرة ونشأة سوية في أجواء يسودها الاطمئنان والرعاية الشاملة، وأنفقت في هذا السبيل أكثر من 6,4 ملايين درهم.

وأولت «بيت الخير» اهتماماً خاصاً بأسر أصحاب الهمم منذ مطلع العام الجاري، حيث عملت على تأمين احتياجاتهم المختلفة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوفير الفرص التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقلالية.

حيث دعمتهم بمبلغ 456,000 درهم، ويعكس استمرار هذه المشاريع التزاماً إنسانياً راسخاً بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به أهل الخير والمحسنون، حيث أسهم عطاؤهم المتواصل في استدامة هذه الجهود وترسيخ قيم العطاء والتكافل في المجتمع.