رقم مميز لمركبة في دبي بـ 9.6 ملايين درهم

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ120 لأرقام اللوحات المميزة للمركبات، والذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي السبت الماضي «109 ملايين و26 ألف درهم»، حيث تمثل هذه الحصيلة، الإيراد المالي الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ انطلاقها.

وحقق الرقم (BB12) القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيعَ بـ9 ملايين و660 ألف درهم، تلاه الرقم (AA25) بـ8 ملايين و40 ألف درهم، ثم الرقم (BB30 ) بـ6 ملايين 740 ألف درهم والرقم (CC100) بـ4 ملايين و210 آلاف درهم.

وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، والتي تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة، والتي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها. وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (120).

والذي جرت فعالياته في قاعة «الجود» بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي الساعة 4:30 عصراً (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA – BB – CC - K-N-O-R-T-U-V-W-X-Y-Z).