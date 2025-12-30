ملتقى الخوانيج يعزز الوعي الأمني والمروري بين العمال

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة الخوانيج، ملتقى الخوانيج المجتمعي، في منطقة الطي، وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمروري بين العمال بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

شهد الملتقى العقيد عادل موسى البلوشي، نائب مدير مركز الخوانيج، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، وفريق مبادرة «الشرطي جارك»، وبحضور ما يقرب من 800 عامل استفادوا من البرامج التوعوية والمحاضرات والفعاليات الرياضية.

وأكد العقيد عادل البلوشي أن هذه الملتقيات تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، وذلك من خلال ترسيخ أواصر التواصل والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، عبر برامج وفعاليات تُسهم في دعم المنظومة الأمنية والتوعوية والوقائية.

منوهاً بأهمية هذه اللقاءات في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وخدمات شرطة دبي الأمنية والمرورية والمجتمعية، وقنوات التواصل معها، إضافة إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشكل مباشر.

وقالت فاطمة بوحجير إن الملتقيات المجتمعية ترسخ لقيم التسامح والإيجابية وتعزز مبدأ الشراكة المجتمعية والمسؤولية لدى الفرد، وتُسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم والتقدير المتبادل بين شرائح المجتمع كافة. وأضافت «إن إشراك العمال في هذه الملتقيات والاستماع إليهم، يعكس التزام شرطة دبي بالشراكة المجتمعية ويعزز الوعي».

وقدّم المحاضرات كل من النقيب أحمد الكعبي، والملازم الأول محمد المهيري، والملازم ناصر المحمودي، والرقيب عمر أفلاطون، والعريف الأول أحمد سالم.

وتضمنت المُحاضرات إرشادات ورسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.