شرطة دبي تنهي الاستعداد لاحتفالات رأس السنة

ترأس اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماعاً تنسيقياً بشأن الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وفرق العمل المتخصصة الأمنية والميدانية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، والتي تشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والسياح، وخاصة في مناطق العروض الكبرى مثل برج خليفة، وبرواز دبي، ودبي فيستيفال سيتي، والقرية العالمية، وبرج العرب، وغيرها من المواقع الحيوية.

وناقش المجتمعون الخطط التشغيلية والأمنية الخاصة بتنظيم حركة السير، وضمان الانسيابية المرورية، وتوزيع الفرق الأمنية والميدانية، وإدارة الحشود، والتنسيق مع الفرق المختصة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

كما تم استعراض خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات، والتأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لضمان احتفال آمن وممتع للجميع.

وأكد اللواء حارب الشامسي خلال الاجتماع، إنهاء كافة الاستعدادات، والعمل وفق رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع، وتقديم نموذج يُحتذى به في تأمين الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن رأس السنة في دبي لم يعد مناسبة محلية فقط، بل حدث عالمي يتابعه الملايين حول العالم.

وأضاف «إن تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في دبي، يتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق، ونحن في شرطة دبي نعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في كافة القطاعات لضمان أن تكون دبي دائماً في الصدارة من حيث الأمن والتنظيم. ونعمل على توظيف كل إمكاناتنا البشرية والتقنية لضمان سلامة الجمهور واستمتاعهم بالأجواء الاحتفالية».