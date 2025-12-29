برعاية حمدان بن محمد.. منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال "القمة العالمية للرياضة" في دبي

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الاثنين) انطلاق أعمال "القمة العالمية للرياضة" التي تعقد أعمالها في دبي على مدار يومين، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور ومشاركة أكثر من 1500 من القيادات الرياضية والنجوم والأساطير وممثلي المؤسسات والاتحادات الرياضية من حول العالم.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الحدث العالمي سيكون محطةً سنويةً تسهم في رسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية ومناقشة فرصها الواعدة وأفاق تطورها على المديين القريب والبعيد، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية ووضع أفكار لتشريعات مستقبلية تعين على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للرياضة على مستوى القوانين والأطر التنظيمية والأداء والتمويل واكتشاف وتطوير المواهب، وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير الرياضة، وغيرها من المواضيع المهمة والحيوية.

وقال سموّه: "نهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال تواجد هذا التجمع الرياضي العالمي في دبي على مدار يومين، بما يضمه من أبرز الرموز والشخصيات والقيادات الرياضية، من خلال مناقشة سبل تعزيز التعاون من أجل توحيد العالم عبر الرياضة، فهي اللغة العابرة للحدود والأقدر على التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط بينها، وليكون هذا الجمع فرصة حقيقية لنصنع معاً مستقبلاً مزدهراً للرياضة العالمية".

المكان الأمثل

وانطلقت أعمال "القمة العالمية للرياضة" بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أكد خلالها أن دبي هي المكان الأمثل للحوار والنقاش وتفعيل الشراكات الدولية في قطاع الرياضة لمواجهة التحديات والاستعداد للفرص بفضل رؤيتها المستقبلية القائمة على الرؤية الإيجابية للمستقبل ودعمها للمبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمعات.

وقال سعادته إن القمة تهدف لإطلاق حوارات عالمية حول واقع ومستقبل الرياضة، مؤكداً أهمية دور الرياضة في منح جميع سكان العالم نوعية حياة أفضل.

وضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، شارك سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في جلسة رئيسية بعنوان "القيادة من الصفوف الأمامية".

وألقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمةً استعرض خلالها رؤية دولة الإمارات لمستقبل الرياضة، والرسالة التي تسعى وزارة الرياضة إلى تحقيقها في ضوء المستهدفات الطموحة للقطاع الرياضي بمختلف مساقاته.

وأعرب معاليه عن سعادته بالنجاح الذي حققه اليوم الأول من القمة العالمية للرياضة، مؤكداً أن القمة تمثل منصة مؤثرة لدفع الحوار حول مستقبل القطاع الرياضي على المستوى العالمي، مؤكداً أن الحضور الواسع لنخبة من القيادات الرياضية المؤثرة، ونجوم الرياضة وممثلي كبرى المؤسسات والهيئات الرياضية، يعكس حجم الثقة بهذه القمة ودورها المتوقع في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: "تؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في صياغة مستقبل الرياضة في عصر الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بأن يكون التركيز على تنمية القدرات البشرية في صميم هذا التحول التقني المتسارع؛ ففي ظل التقدم السريع في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومساهمتها في تطوير العديد من جوانب القطاع الرياضي، تبرز أهمية الحفاظ على البعد الإنساني كعنصر جوهري لا يمكن الاستغناء عنه لتعزيز جودة الحياة وتعزيز الأثر الإيجابي للرياضة في دعم المجتمعات على المستوى العالمي"

كرة القدم تجمع الشعوب

وتحدّث جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في جلسة رئيسية بعنوان "الـ90 دقيقة القادمة"، أكد خلالها أن كرة القدم رياضة تجمع الشعوب وتصنع فرحة الصغار والكبار من محبي هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وأشار في كلمته إلى أهمية مواصلة دعم المواهب وتطوير البنية التحتية للمرافق والملاعب، ودعم الاتحادات الوطنية في جميع الدول والقارات، والاستثمار في تنظيم البطولات والمسابقات، وتطوير القوانين والتشريعات، مؤكداً أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز جمالية وتنافسية كرة القدم، صاحبة الشعبية الأكبر على مستوى العالم.

أجندة شاملة

وألقى نجم التنس الصربي العالمي نوفاك ديوكوفيتش في جلسة رئيسية بعنوان "الاستدامة في الرياضة: استكشاف آفاق جديدة للقدرات البدنية"، الضوء على بداية شغفه بالرياضة وأهم المحطات الرئيسية والإنجازات التي حققها في مسيرته الرياضية الناجحة، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم والتدريب للمواهب الواعدة منذ سن مبكرة وإتاحة فرص أكبر لها لإظهار قدراتها أمام العالم.

واستعرض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تجربة النادي الناجحة خلال السنوات السابقة على مستوى الرياضة والأعمال والثقافة، وحاوره بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقاً.

كما تحدث خلال القمة وضمن أول أيامها أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو عن رحلته الرياضية وأبرز التحديات التي واجهته خلال مسيرته نحو العالمية.

كما شاركت بطلتا التنس التونسية أنس جابر والاسبانية باولا بادوسا في جلسة حوارية بعنوان "تحدي التوقعات: كيف نحول الضغوط وخيبات الأمل إلى لحظات تاريخية" وأدارتها الإعلامية سارة ستون.

وشاركت مجموعة من اللاعبات السابقات والمديرات الحاليات في كرة السلة الأميركية وهن: تاميكا تريماليو، وتيري سميث، وجيسيكا بيرمان، وميشيل روبرتس، ودانيتا جونسون في جلسة حول الدور القيادي للمرأة في الرياضة والأعمال، إضافة إلى جلسة مميزة تحدث فيها نجم الملاكمة السابق أوليكساندر أوسيك.

واختتمت أعمال اليوم الأول من "القمة العالمية للرياضة" بجلسة حوارية استضافت أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية رونالدو نازاريو الفائز بكأس العالم مرتين وبالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية، وتحدث خلالها عن رحلة الرياضي من الملاعب إلى عالم ريادة الأعمال.

اليوم الثاني

تنطلق أعمال اليوم الثاني للقمة يوم غد (الثلاثاء) بجلسة يتحدث فيها أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، حيث سيتناول مستقبل الرياضة القتالية واسعة الانتشار، وسيدير الجلسة ريو فيرديناند نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق. وتجمع الجلسة التالية نجم الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو وابنته فالنتينا باجيو، ونجم الكرة الإيطالية اليساندرو ديل بييرو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

وتستضيف جلسة أخرى عدداً من نجوم كرة القدم الأمريكية وهم : ريجي بوش، وبارون ديفيز، وماركيز كولستون، وسوين كاش، للحديث حول العلاقة بين اللعب والإدارة الرياضية. فيما تسلّط الجلسة الرابعة الضوء على دور البطولات الرياضة والنجوم في تطور صناعة الأزياء العالمية، وسيتحدث فيها جايمي واين، رئيسة شركة جيمي تشو المختصة في الأزياء، وفيكتور كروز نجم كرة القدم الأميركية، ومايكل اوتلي، المدير التجاري لنادي ميلان الإيطالي.

وفي جلسة خاصة حول الدوري الأوروبي لكرة السلة، سيتحدث سعادة عبد الله النابودة مؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة المشارك في البطولة، والفرنسي توني باركر أسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون، وباوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، وخورخي جارباجوسا، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة.

كما ستناقش نخبة من المستثمرين الناجحين في الأندية الرياضية مستقبل الاستثمار الرياضي وهم: أماندا ستافيلي المالكة السابقة لنادي نيوكاسل، وماري أوين، المالكة السابقة لنادي بوفالو بيليس، ومهرداد قدوسي، المالك السابق لنادي نيوكاسل. ويتحدث في الجلسة التي تليها نك سانتوناستاسو، المؤلف الشهير وأسطورة اللياقة البدنية، بينما سيستعرض وايك غروسبيك الرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سلتيك لكرة السلة ضمن ثاني أيام القمة، أفكاره حول فرص الاستثمار في الرياضة.

وتختتم فعاليات القمة العالمية للرياضة بجلسة ملهمة تجمع 6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم وهم: البرازيليان رونالدو وكافو، والاسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، وسيدير الجلسة بطل فائز بكأس العالم هو الإيطالي اليساندرو دل بييرو.