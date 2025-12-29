أحمد بن محمد يكرم ناصر بن حمد بجائزة الشخصية الرياضية العربية

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، على هامش القمة العالمية للرياضة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، جلسة مُلهمة لأخي سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بعنوان "القيادة من الصفوف الأمامية".

وعبر سموه عن الفخر بتكريم سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بجائزة الشخصية الرياضية العربية خلال الدورة 13 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، مؤكداً أن سموه شخصية قيادية محبة للرياضة والرياضيين، وبصماته واضحة في مسيرة الرياضة البحرينية والعربية بشكل عام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدتُ على هامش القمة العالمية للرياضة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، جلسة مُلهمة لأخي سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بعنوان (القيادة من الصفوف الأمامية)".

وأضاف سموه: "فخورون بتكريم سموه بجائزة الشخصية الرياضية العربية خلال الدورة 13 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة.. ناصر بن حمد شخصية قيادية محبة للرياضة والرياضيين، وبصماته واضحة في مسيرة الرياضة البحرينية والعربية بشكل عام".