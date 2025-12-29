حمدان بن محمد: القمة العالمية للرياضة تجسّد قناعة دبي بأن الرياضة لغة عالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفخر بفريق القمة العالمية للرياضة، التي تجسّد رسالة دبي وقناعتها الراسخة بأن الرياضة لغة عالمية تتجاوز الحدود، ودورها جوهري في تعزيز القيم المشتركة وإلهام الأجيال الصاعدة وتحقيق التقارب بين المجتمعات حول العالم.

جاء ذلك على هامش النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من النجوم والقيادات الرياضية من مختلف أنحاء العالم، حيث التقى سموه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشهدا توقيع اتفاقية لإطلاق "جائزة دبي – الفيفا العالمية"، وكرّما الفائزين بجوائز محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "على هامش النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من النجوم والقيادات الرياضية من مختلف أنحاء العالم، التقيت جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وشهدنا توقيع اتفاقية لإطلاق "جائزة دبي – الفيفا العالمية"، كما كرّمنا الفائزين بجوائز محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة".

وأضاف سموه: "فخورون بفريق القمة الذي يجسّد رسالة دبي وقناعتها الراسخة بأن الرياضة لغة عالمية تتجاوز الحدود، ودورها جوهري في تعزيز القيم المشتركة وإلهام الأجيال الصاعدة وتحقيق التقارب بين المجتمعات حول العالم".