طرق دبي تعلن تفاصيل خدماتها خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026.

فيما ستعمل مناطق إسعاد المتعاملين الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

ستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الجمعة 2 يناير 2026 وحسب ساعات العمل المعتمدة.

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر)

محطات الخطين الأحمر والأخضر

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

5:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الخميس 1 يناير 2026

12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً

ترام دبي

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

6:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الخميس 1 يناير 2026

12:00 منتصف الليل – 01:00 صباحاً (اليوم التالي)

حافلات المواصلات العامة (باص دبي)

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة: الخط رقم E100 لن يعمل من محطة حافلات الغبيبة ابتداءً من بعد ظهر يوم 31 ديسمبر وستكون آخر رحلة الساعة 12:00 ظهراً من أبوظبي والساعة 2:00 ظهراً من محطة حافلات الغبيبة حتى تاريخ 04 يناير2026 . يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة. سيتم تشغيل خط الحافلات رقم E102 من محطة حافلات ابن بطوطة في تاريخ 31 ديسمبر من الساعة 02:00 ظهراً فصاعداً إلى نهاية اليوم .

النقل البحري

لمعرفة ساعات عمل وسائل النقل البحري خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://rta.ink/4ieNSa0

المواقف العامة

ستكون المواقف العامة مجانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وبوابة الخيل N-365. وسيستأنف تطبيق التعرفة الجمعة 2 يناير 2026.

