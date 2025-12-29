«كهرباء دبي» تخطط لإنشاء 78 محطة خلال 3 سنوات

تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي لإنشاء أكثر من 78 محطة بجهد 132 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خططها التطويرية المعتمدة.

ودشنت الهيئة 8 محطات نقل رئيسة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلو متر، بكلفة إجمالية تتعدى 1.35 مليار درهم، بمناطق الورسان - 4، اليلايس- 5، حتا، سيح شعيب - 3، الحبية - 5، وجبل علي الأولى.

كما تم البدء في تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، العوير الأولى، الخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى تشمل السطوة وزعبيل الثانية، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم.

وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، خاصة مع استمرار التوسع العمراني والاقتصادي للإمارة، حيث تمثل المحطات الجديدة إضافة مهمة إلى شبكة نقل الكهرباء الحالية التي تضم 394 محطة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و367 محطة جهد 132 كيلوفولت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، حيث تزيد القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء عن 8.5 مليارات درهم.

وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100 %.

وأشار معاليه إلى أن الأعمال في المشروع الجديدة تشمل إنشاء المحطات وتمديد الكابلات الأرضية اللازمة لربطها بالشبكة الرئيسية، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً في قطاع نقل الطاقة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية التشغيلية.»

وأوضح معاليه إلى أن هذه المشاريع تأتي مكملة للبنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء التي تتضمن تنفيذ 53 محطة جهد 132 كيلوفولت إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 226 كيلومتراً، ومحطتَي جهد 400 كيلوفولت، إضافة إلى 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028.