«شتانا في حتا» يحفز رواده على الاهتمام بالصحة البدنية

وتقوم تمارين «البيلاتس» على مبادئ أساسية تشمل: التحكم في الحركة، والتركيز، والتنفس الصحيح، والدقة، والانسيابية، ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة.
وأوضح فريق عمل براند دبي، الجهة المنظمة لمهرجان شتانا في حتا، أن الفعالية استقطبت اهتمام رواد المهرجان، على مدى يومي 14 ديسمبر في منطقة سد الخطم، و26 ديسمبر في منطقة شلالات حتا المستدامة، تحت إشراف مدربين معتمدين.
وجاءت الفعالية لتعزز أهداف المهرجان من خلال تجربة مجتمعية صحية متكاملة في بيئة هادئة ومحفزة وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها منطقة حتا والتي تمنحها جاذبية خاصة كونها واحدة من أهم الوجهات الشتوية في إمارة دبي.
وانطلقت فعاليات مهرجان شتانا في حتا 5 من ديسمبر الجاري، متضمنة أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تم تصميمها من أجل ضمان تجربة عائلية مميزة بالعديد من ورش العمل والبرامج الترفيهية والمسابقات.