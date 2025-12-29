«شتانا في حتا» يحفز رواده على الاهتمام بالصحة البدنية

نظم «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار مبادرة «شتا حتا»، وضمن الفعاليات المجتمعية النوعية التي يضمها مهرجان «شتانا في حتا» 2025، وذلك بالتعاون مع شركة GIGI، فعالية رياضية مجتمعية وسط الأجواء الطبيعية المفتوحة التي تتميز بها منطقة حتا.

هدفت الفعالية إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية عبر جلسات «البيلاتس»، وهي رياضة تعتمد على مجموعة من التمارين البدنية المصممة لتحسين قوة الجسم ومرونته وتوازنه، مع تركيز خاص على تقوية العضلات العميقة.

وتقوم تمارين «البيلاتس» على مبادئ أساسية تشمل: التحكم في الحركة، والتركيز، والتنفس الصحيح، والدقة، والانسيابية، ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة.

وأوضح فريق عمل براند دبي، الجهة المنظمة لمهرجان شتانا في حتا، أن الفعالية استقطبت اهتمام رواد المهرجان، على مدى يومي 14 ديسمبر في منطقة سد الخطم، و26 ديسمبر في منطقة شلالات حتا المستدامة، تحت إشراف مدربين معتمدين.

وجاءت الفعالية لتعزز أهداف المهرجان من خلال تجربة مجتمعية صحية متكاملة في بيئة هادئة ومحفزة وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها منطقة حتا والتي تمنحها جاذبية خاصة كونها واحدة من أهم الوجهات الشتوية في إمارة دبي.

وانطلقت فعاليات مهرجان شتانا في حتا 5 من ديسمبر الجاري، متضمنة أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تم تصميمها من أجل ضمان تجربة عائلية مميزة بالعديد من ورش العمل والبرامج الترفيهية والمسابقات.