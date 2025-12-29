بلدية دبي تطلق «مسار الأشبال» للدراجات الهوائية في حديقة مشرف

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق «مسار الأشبال» للدراجات الهوائية في «مشرف هَب» حديقة مشرف الوطنية، ليكون أول مسار مخصص للأطفال من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري، وتسعى إلى تطوير حدائق شاملة، صحية، وقريبة من المجتمع.

وقد صمم المسار خصيصاً للأطفال دون سن 12 عاماً، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر في حديقة مشرف الوطنية، التي تضم واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة، ويوفر المسار تجربة استكشاف منظمة ومستوحاة من الطبيعة، تم تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ومن المقرر أن يكون المشروع متاحاً يومياً من شروق الشمس وحتى غروبها، ومجاناً لجميع الزوار.

وقد صمم «مسار الأشبال» ليكون منظومة مغامرات متكاملة، توازن بين التشويق والسلامة، حيث تم تصميم جميع عناصره بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي قدراتهم البدنية وطولهم ومستوى التوازن والتنسيق الحركي لديهم.

ويسهم تصميم المسار في تعزيز الثقة بالنفس، والتحكم، والقدرة على الحركة المستقلة، مع ضمان بيئة آمنة وداعمة للمبتدئين، وصغار المستكشفين.

وخلال تنقل الأطفال على المسار سيخوضون مجموعة من العناصر التفاعلية المصممة لتنمية المهارات بشكل تدريجي، تشمل مسارات توازن لتعزيز الثبات والتحكم، وأقواس لعب تدعم التحكم في الاتجاه، ومنحدرات خشبية للحفاظ على الزخم، ومنعطفات مائلة جانبية، تساعد على اجتياز المنحنيات بأمان، كما تتضمن التجربة عناصر إضافية مثل جذوع خشبية متدحرجة، وهياكل مرنة للانحناء، ومناطق صخرية، ما يتيح تنوعاً في التضاريس يسهم في تطوير التناسق الحركي والرشاقة ومهارات ركوب الدراجات الأساسية، ضمن بيئة مرحة، وتحت إشراف مناسب.

ويعزز إطلاق «مسار الأشبال» مكانة حديقة مشرف الوطنية وجهة عائلية متكاملة، ويدعم هويتها كونها حديقة للمغامرات في الهواء الطلق، كما يكمل المشروع المرافق الرياضية والمغامرات القائمة في الحديقة، بما في ذلك مسارات الدراجات الجبلية المخصصة للبالغين والمحترفين، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بتجارب متوازية في الهواء الطلق، ضمن مساحة واحدة متكاملة، حيث يمكن للكبار ممارسة أنشطتهم بينما يستمتع الأطفال بمسار آمن ومخصص لهم.

ويقع المسار ضمن «مشرف هَب»، الذي يضم مرافق متكاملة لخدمة الزوار تشمل منافذ طعام صحية، ومسجداً، ومرافق خدمات عامة، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة في موقع واحد.

احتياجات المجتمع

وقال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: «يمثل مسار الأشبال للدراجات الهوائية في «مشرف هَب» حديقة مشرف استجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع، وإضافة نوعية لمنظومة المرافق الترفيهية العائلية في الحديقة.

ويأتي هذا المشروع كونه أحد نماذج التنفيذ العملي لاستراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تركز على تطوير حدائق تتمحور حول الإنسان، وتعزز الصحة، والنشاط البدني، والتفاعل الأسري، ضمن بيئات طبيعية مستدامة وآمنة».

وأضاف: «من خلال هذه المبادرات تواصل بلدية دبي تطوير الحدائق العامة وجهات حيوية، تجمع بين المغامرة والسلامة، والتعلم والمتعة، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئات جاذبة وصحية ومستدامة، انسجاماً مع مخطط دبي الحضري».