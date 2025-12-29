440 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لشرطة دبي خلال 10 سنوات

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على المسيرة المؤسسية الاستثنائية التي حققتها الإدارة العامة للتميز والريادة، التي انعكست في أرقام وإحصاءات نوعية، حيث حصدت شرطة دبي خلال السنوات الـ 10 الماضية أكثر من 440 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، في مجالات الابتكار، وجودة الخدمات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتحول المؤسسي.

جاء ذلك خلال تفقّد معاليه للإدارة العامة للتميز والريادة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن هذه الأرقام ليست مجرد إنجازات رقمية، بل مؤشرات واقعية على فاعلية التخطيط الاستراتيجي، وكفاءة منظومة العمل الشرطي، وقدرة شرطة دبي على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى أن التميز المؤسسي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز ثقة المجتمع.

وقال معاليه إن «ما تحقق من أرقام وإحصاءات في مجال التميز يعكس التزام شرطة دبي بنهج مؤسسي واضح يقوم على التخطيط الاستباقي، وتكامل الأدوار، وتطوير الكفاءات، وتبني الابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الشرطي».

وأضاف أن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على الاستمرار في تحقيق النتائج، وتطوير أدوات العمل، وتحويل التحديات إلى فرص، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في منظومة التميز، وتعزيز ثقافة الأداء القائم على المؤشرات والبيانات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

واطلع معاليه على خطة العمل المعتمدة للإدارة العامة للتميز والريادة، والتي تركز على تأهيل الإدارات العامة ومراكز الشرطة للمشاركة في برامج التميز خلال الأعوام المقبلة، وضمان الاستعداد المبكر والممنهج، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات وتعزيز فرص التتويج بمزيد من الجوائز.

تكامل مؤسسي

واستمع معاليه إلى شرح تفصيلي حول الاستراتيجية التخصصية للإدارة العامة للتميز والريادة للفترة 2026 – 2033، والتي جرى إعدادها وفق ترابط استراتيجي متكامل مع خطة «نحن الإمارات 2031»، واستراتيجية وزارة الداخلية، وخطة دبي، وصولاً إلى استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، بما يعزز التكامل المؤسسي ويضمن توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية.

واطلع معاليه على حزمة من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أطلقتها الإدارة العامة للتميز والريادة، والتي تستهدف تعزيز التكامل بين الوحدات التنظيمية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ودعم مسيرة الريادة المستقبلية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتطوير المنهجيات، وتعزيز الابتكار المؤسسي.