«دبي للإعلام» تنقل احتفالات العام الجديد من دبي إلى العالم

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء استعداداتها لتغطية احتفالات العام الجديد 2026، التي ستشهدها إمارة دبي بدءاً من مساء 31 ديسمبر الجاري وحتى صباح 1 يناير 2026، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والتقارير الخاصة التي تبرز قدرة دبي على إبهار العالم بفضل ما تقدمه من عروض وألعاب نارية مميزة في منطقة وسط المدينة، وبرج خليفة، ومختلف وجهاتها ومعالمها البارزة.

ويأتي ذلك في إطار توجهات المؤسسة والتزاماتها الهادفة إلى تحقيق تطلعات الإمارة ورؤاها الطموحة، وتعزيز مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وستقدم «دبي للإعلام» عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، واستوديوهاتها الحديثة، وشبكة مراسليها الذين سيتم توزيعهم على عدد من وجهات دبي الرئيسية، تغطية مميزة لاحتفالات العام الجديد في الإمارة، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة، بما يعكس إمكانيات المؤسسة اللوجستية والفنية، وقدراتها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى.

وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، أن احتفالات رأس السنة الميلادية في دبي أصبحت محطة عالمية يترقبها الملايين حول العالم، لما تحمله من رسائل فرح وتفاؤل تعكس جوهر المدينة وروحها النابضة بالحيوية ومكانتها على الخريطة العالمية.

وقالت: «تُمثل احتفالات العام الجديد في دبي حدثاً استثنائياً يجمع الإبهار البصري مع الابتكار والتنظيم، لتقدم الإمارة من خلالها نموذجاً فريداً في صناعة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات الضخمة، وفي مقدمتها عروض الألعاب النارية التي تقام في محيط برج خليفة، أطول برج في العالم، والتي أصبحت رمزاً عالمياً لهذه المناسبة».

صالح لوتاه: خطة تغطية شاملة لمواكبة الحدث بأحدث التقنيات والإمكانات الفنية واللوجستية

وبدوره، أشار صالح لوتاه، رئيس أول الهندسة والتشغيل في «دبي للإعلام»، إلى حرص المؤسسة على تقديم محتوى عالي الجودة، يوفر للجمهور تجربة مشاهدة متميزة وفق أعلى معايير الإنتاج العالمية.

وقال: «حرصت مؤسسة دبي للإعلام على إعداد خطة تغطية شاملة ومتكاملة تواكب حجم الحدث، وتسهم في نقل تفاصيله وأجوائه إلى المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، وبالاعتماد على أحدث التقنيات والإمكانات الفنية واللوجستية، بما يبرز جمال دبي وروعتها»، ولفت إلى أن التغطية الإعلامية لهذا الحدث تتطلب جهداً جماعياً وتنسيقاً عالياً بين مختلف طواقم المؤسسة، ما يبرز حجم الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الفنية واللوجستية، والارتقاء بقطاع البث التلفزيوني، وترسيخ مكانة «دبي للإعلام» كإحدى أكبر وأبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

وستقدم مؤسسة دبي للإعلام بدءاً من الساعة 7:00 مساءً تغطية شاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، انطلاقاً من الاستوديو الذي سيقام في منطقة برج بارك، وسيشارك في تقديمها كل من الإعلامية شيما والإعلامي محمد سالم، وخلالها سيتم توحيد البث عبر شاشات تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، ودبي ون، تمهيداً لتقديم تغطية متكاملة لأجواء الاحتفالات في مختلف أنحاء الإمارة.

وستتضمن التغطية نقل وقائع المسيرة التي ستنظمها شركة إعمار بالتعاون مع فرقة شرطة دبي، في منطقة «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساءً، على أن يعود البث إلى الاستوديو عند الساعة 9:00 مساءً لمواصلة متابعة مجريات الحدث، وسيتخلل ذلك عرض مجموعة واسعة من الفقرات المتنوعة، واللقاءات الحصرية، والتغطيات الخارجية المباشرة، التي سيقدمها عدد من الإعلاميين من مواقع مختلفة، حيث ستتولى الإعلامية حنان علي التغطية من منطقة برج بارك، وسالي سعيد من منطقة البوليفارد، فيما سيقدم الإعلامي طلال الهنداسي من برج خليفة سلسلة من المقابلات والحوارات مع قيادات خط الدفاع الأول.

وفي السياق نفسه، سيتواجد الإعلامي عيسى خوري في منطقة دبي فستيفال سيتي، بينما سيتولى الإعلامي سالم محمد نقل أجواء الحدث من منطقة برج العرب، بينما سيغطي الإعلامي يوسف عبد الباري الفعاليات في القرية العالمية.

كما ستشمل مجريات البث لقطات متنوعة تبرز مظاهر الاحتفال في عدد من المواقع الحيوية في الإمارة، من بينها جزيرة نخلة جميرا وبرواز دبي.

وستتخلل فقرات البث المباشر بث مجموعة تقارير سيتولى إعدادها مراسلو «دبي للإعلام»، لرصد آراء الجمهور وتطلعاتهم وأمنياتهم في العام الجديد، إلى جانب نقل ما تشهده الإمارة من عروض ترفيهية وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، وصولاً إلى العد التنازلي للاحتفال الأكبر والأضخم في المدينة، الذي سيقام في منطقة برج خليفة حتى 12:20 بعد منتصف الليل، لتأسر دبي أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

في حين سيعرض مركز الأخبار التابع لـ«دبي للإعلام» بهذه المناسبة حلقة خاصة بعنوان «الإمارات 2025 عام الإنجازات»، تبث عبر تلفزيون دبي في تمام الساعة 6:30 مساءً، وترصد أبرز ما شهده العام الماضي من أحداث سياسية واقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما تستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها دبي ودولة الإمارات خلال عام 2025، وغيرها الكثير.

وفي السياق ذاته، سيخصص برنامج «دبي هذا الصباح»، الذي يبث عبر شاشة تلفزيون دبي حلقة كاملة تتضمن تقارير متنوعة ترصد أبرز النجاحات التي حققتها دبي خلال عام 2025، وتستعرض أبرز الفعاليات والأحداث التي شهدتها الإمارة على مدار العام الماضي.

كما سيكون الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية على موعد مع حلقة خاصة من برنامج (DXB Today)، الذي سيطل عبر شاشة قناة دبي ون في تمام الساعة 11 مساءً، ويقدمها عمر توم ونيكي سامناني، فيما ستتولى إيمي كيتشينغمان تقديم مجموعة من التقارير الخاصة التي ترصد أجواء الاحتفالات في منطقة برج خليفة.