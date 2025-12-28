محمد بن راشد: الكرم والعطاء يقرّبان الإنسان من الله والناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الكرم لا يرتبط بالغنى وكثرة المال، مشدداً سموه أنه كلما أعطينا اقتربنا من الناس واقتربنا من الله.

وقال سموه، في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مستلهم من كتابه «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة أن الكرم لا يرتبط بالغنى وكثرة المال فكم من غني بالمال فقير بالروح.. اليد العليا خير.. اليد التي تعطي لا تفتقر.. اليد المفتوحة بالخير لا تخسر بل تربح وكلما أعطينا اقتربنا من الناس واقتربنا من الله واقتربنا من حقيقة أرواحنا».

ويستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» خلاصة تجربته وفلسفته القيادية الممتدة إلى حوالي ستين عاماً من العطاء الوطني، ليكون مصدر إلهام للقيادات وصناع القرار والجيل الجديد من الشباب.

ويقدم سموه رؤى عميقة في مجالات القيادة، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل، كما يستعرض الكتاب دروساً قيادية وإنسانية مستوحاة من التجارب اليومية لسموه، ومواقف عملية شكّلت نهجاً ونموذجاً متفرداً في العمل الحكومي والوطني.

ويعد «علمتني الحياة» امتداداً لمسيرة سموه في رفد الفكر والثقافة والإبداع بنتاجات نوعية تركت بصمتها على الحراك الفكري والثقافي محلياً وعربياً، عبر موضوعات شاملة تتناول مختلف جوانب الحياة وقيمها الإنسانية والتنموية.



