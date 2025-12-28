ضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على مسارات رياضية في دبي

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، 90 شخصاً، وصادرت دراجاتهم الكهربائية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد قيادتهم للدراجات على المسارات الرياضية في منطقة «الكايت بيتش»، وعلى الممرات المخصصة لـ«السكوترات»، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة وخطرة تهدد حياة الآخرين، وخاصة أن بعض الدراجات الكهربائية تتجاوز سرعتها الـ120 كيلومتراً في الساعة.

وأكدت الشرطة أن ما قام به هؤلاء الأشخاص يعد استهتاراً صريحاً بحياة الآخرين، وتجاوزاً لسلامتهم، منوهةً بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يُخالف القانون وإجراءات السلامة. وشددت على أن المسارات الرياضية وضعت من أجل الحفاظ على النظام وضمان سلامة جميع فئات المجتمع، وتعزيز شعورهم بالسعادة.

وأكدت الشرطة أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على مختلف المناطق الحيوية والسياحية في الإمارة، ولا سيما تلك التي تشهد إقبالاً من الجمهور، مثل ممشى «الكايت بيتش»، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، وعدم استخدام وسائل التنقل الخفيفة بشكل عشوائي، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، مثل ارتداء الخوذة، واستخدام المسارات المخصصة، وعدم القيادة في الممرات المخصصة للمشاة، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون مصادرة المركبة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أنها تتابع بشكل دقيق جميع البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور والمتعلقة بسلوكيات غير قانونية في الطرق والمناطق الحيوية، موضحة أن تعاون أفراد المجتمع يُسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الأمنية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون. وبإمكان أفراد الجمهور الإبلاغ عن أي سلوك متهور أو تجاوز للقانون عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة» في التطبيق الذكي لشرطة دبي.