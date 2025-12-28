منظومة فحص ذكية لضمان جودة وسلامة العسل في «مهرجان حتّا»

تواكب الدورة العاشرة لمهرجان حتّا للعسل، التطور التكنولوجي في فحص وتحليل المنتجات الغذائية، من خلال تطبيق منظومة فحص ذكية، وفحوص مخبرية متقدمة، تهدف إلى التأكد من جودة العسل وسلامته، ضمن جهود بلدية دبي لدعم المنتج الوطني وحماية صحة المستهلك، وذلك خلال انعقاد المهرجان في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، في قاعة حتّا.

ويعد مهرجان حتّا للعسل منصة سنوية متخصصة لدعم النحالين المواطنين، وقطاع إنتاج العسل، حيث يجمع بين التسويق المباشر للمنتجات، وتبادل الخبرات، وتطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجهات حكومة دبي في تعزيز جودة الحياة، ودعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ سلامة المنتجات الغذائية.

وأكدت هند محمود، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، أن المختبر يعمل وفق نهج دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في التطور العلمي والتكنولوجي، مشيرة إلى أن الفحوص المخبرية التي كانت تستغرق عدة أيام، بات من الممكن إنجازها اليوم في وقت قصير.

وأوضحت أن هذه الفحوص تمكن المختصين من تحديد نوعية العسل بدقة، والكشف عن أي ممارسات غير سليمة في إنتاجه، مثل الغش التجاري، أو إضافة مكونات غير طبيعية، أو وجود آثار لمبيدات، ما يسهم في رفع مستوى الرقابة وحماية المستهلك.

كما يقدم المختبر خلال المهرجان خدمة جمع العينات من جميع العارضين المشاركين، باستخدام روبوت ذكي مخصص لجمع العينات، بما يضمن الحيادية والدقة في إجراءات الفحص. ويتم جمع العينات ثلاث مرات يومياً طوال أيام المهرجان، لتكوين قاعدة بيانات واسعة من العسل الخاضع للفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفحوص في نهاية المهرجان، إلى جانب تكريم أفضل عسل إماراتي، وفق المعايير العلمية المعتمدة.

وفي خطوة علمية مبتكرة، أعلنت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، عن مشروع «بصمة العسل»، أو الهوية الرقمية للعسل، الذي يهدف إلى التمييز بين أنواع العسل المختلفة، وتحديد مصدر إنتاجها بدقة.

وأوضحت أن المشروع يقوم على جمع عينات من مختلف مناطق الدولة، بالتعاون مع مجلس تجار العسل، لبناء قاعدة بيانات مرجعية، تمكّن من تحديد ما إذا كان العسل منتجاً محلياً، وتحديد المنطقة الجغرافية التي أنتج فيها. ويسهم المشروع في تعزيز الشفافية في سوق العسل، ودعم النحالين الملتزمين بالمعايير الصحية الصحيحة، وحماية المستهلك من أي ممارسات مضللة.

وأشارت الدكتورة نسيم رفيع، إلى إطلاق مبادرة البصمة الوراثية للعسل لأول مرة، والتي تتيح تحديد مصدر العسل ونوعه، وخصائص حبوب اللقاح المرتبطة به، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على العسل في دبي.

وأوضحت أن المهرجان يمنح شهادة جودة للمنتجات المشاركة، استناداً إلى نتائج الفحوص المخبرية، بما يحد من أي ممارسات غير سليمة، ويضمن تسجيل المنتجات ضمن نظام متكامل، يتيح للمستهلك الاطلاع على بيانات واضحة حول العسل المعروض.