«كهرباء دبي» و«فورتينت» تبحثان التعاون في الأمن السيبراني والتحول الرقمي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كين شيه، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فورتينت»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني المتكاملة والمؤتمتة.

بحث اللقاء آفاق التعاون المتقدم لتعزيز مرونة منظومات الأمن السيبراني، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركّزت المناقشات على أهمية المنصات السيبرانية المتطورة في حماية البنية التحتية الوطنية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمرافق، ودعم مبادرات المدن الذكية.

حضر الاجتماع كل من: المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو» إحدى شركات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة.

وأكد معالي سعيد الطاير، التزام الهيئة بدعم الأجندة الرقمية المستقبلية لدولة الإمارات، والاستعداد للتعامل مع المخاطر والاستفادة من الفرص التي تواكب التطورات التقنية، انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن السيبراني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وذلك من خلال اعتماد أنظمة وسياسات عالمية المستوى لحماية البيانات والخصوصية، وتعزيز بيئة رقمية آمنة لجميع المعنيين.

وأضاف معالي الطاير أن الهيئة تطبق أعلى المعايير العالمية في أمن المعلومات والحوكمة الرشيقة، ولديها سياسات راسخة تمكنها من استشراف مخاطر الأمن السيبراني المحتملة.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك حلول استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.