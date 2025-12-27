«بيت الخير» تعزز كفاءة العمل الإنساني بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جمعية بيت الخير عن تطوير شامل لأنظمتها التقنية ودمجها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة العمل الإنساني، وتسريع إجراءات تقييم الحالات، وتسهيل عمليات التبرع عبر القنوات الذكية، بما يواكب التحوّل الذكي، ويعزز استدامة العمل الخيري.

وأكد عيدروس أحمد، رئيس قسم تقنية المعلومات في الجمعية، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتطوير العمل الخيري، مشيراً إلى جهود الجمعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل التبرع.

وتعزيز التواصل مع المتبرعين، ودعم الباحثات الاجتماعيات بأنظمة دقيقة ومرنة، بإشراف ومتابعة دقيقة من قسم تقنية المعلومات، الذي يعمل على تطوير الأنظمة وتحديثها أولاً بأول، وضمان تكاملها مع أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية.

وأوضح أن النظام المطور يتيح إجراء تقييم أولي آلي للحالات الإنسانية، ويعتمد على تحليل أوضاع الأسر والبيانات المتاحة وفق أنظمة ومعايير الجمعية، لتحديد مستوى الاحتياج بشكل دقيق وسريع، على أن يتم بعد ذلك عرض الحالات على الباحثات الاجتماعيات لاستكمال الدراسة النهائية، واتخاذ القرار المناسب، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى العدالة في توزيع المساعدات.

من جانبه، كشف أحمد دراغمة، نائب رئيس قسم تقنية المعلومات، عن مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة التي تخدم الرسالة الإنسانية لـ«بيت الخير»، وتعكس رؤيتها المستقبلية وتضمن استدامة العطاء ووصوله لمستحقيه في الوقت المناسب.

حيث عززت الجمعية موارد التبرعات بالبدء بتوزيع 200 حصالة ذكية بأحجام مختلفة في عدد من المراكز التجارية، مخصصة لصناديق الدفع «الكاشيرات»، لتضاف إلى 150 حصالة ذكية كانت قد وزعتها العام الماضي.