دبي جاهزة لإبهار العالم في احتفالات رأس السنة بـ 48 عرضاً للألعاب النارية

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2026، وكافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية الهادفة إلى المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة.

سيف المزروعي ومشعل جلفار وعلي المطوع وحسين البنا وعادل المرزوقي وخليفة باقر خلال المؤتمر الصحفي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة تأمين الفعاليات في دبي، بمقر القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، ومشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وحسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي.

وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات الصحية في هيئة دبي الصحية، والدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام، والعميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وأحمد جمعة الفلاسي من شركة إعمار.

وماجد الزرعوني، مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعايدة محمد البوسعيدي، مساعد نائب رئيس حملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عيسى المهيري، مدير العلاقات الإعلامية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

40 موقعاً

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، عقدت اجتماعات تنسيقية وتمارين ميدانية في مواقع الاحتفالات.

والتي ستتكون هذا العام من 40 موقعاً ستشهد 48 عرضاً للألعاب النارية، أبرزها: منطقة برج خليفة، والقرية العالمية، ومنتجع باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة إكسبو، وبرواز دبي، ونادي الإمارات للغولف، ودبي باركس آند ريزورتس، وحتا وغيرها.

وقال: «تتابع لجنة تأمين الفعاليات تطبيق آلية تأمين الاحتفالات والمتمثلة في تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات: (شمال، ووسط، وغرب، والقطاع البحري).

وذلك لتسهيل عملية التأمين وتوفير خدمات نوعية للجمهور، منها توفير 37 خيمة دعم وإمداد في مختلف المواقع لتقديم الخدمات الشرطية والخدمات الخاصة بالمعثورات والمفقودات لمشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال التائهين وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات».

وأضاف، إن لجنة تأمين الفعاليات حريصة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في كافة المواقع التي ستشهد احتفالات؛ لذلك ندعو الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية قبل عروض الألعاب النارية وأثناءها وبعدها، وإلى التعاون مع أفراد الشرطة.

والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة على الرقم 999، والرقم 901 للشكاوى والاستفسارات، أو التوجه إلى أقرب موقع يوجد فيه أفراد الشرطة.

وتابع: «في هذا السياق، وفرت لجنة تأمين الفعاليات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مواقع مخصصة لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية؛ بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات».

استعدادات شرطة دبي

وحول استعدادات القيادة العامة لشرطة دبي، قال اللواء سيف مهير المزروعي: «لقد تم تخصيص وتوزيع 9884 شرطياً، و1625 دورية تابعة لشرطة دبي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، إلى جانب 53 زورق أمن وإنقاذ بحري، و36 دراجة هوائية، و34 دورية خيالة».

وثمّن جهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمحتفلين، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وإمارة دبي، متمنياً للجميع عاماً سعيداً.

الدفاع المدني

من جانبه، أكد اللواء خبير علي حسن المطوع استكمال استعدادات القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من 1754 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد، المنتشرين في المواقع المختلفة لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة، في إطار دورها تحت مظلة اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في دبي.

ولفت إلى اعتماد الخطط التشغيلية وجميع الإجراءات بنسبة 100 %، للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى.

مشيراً إلى أنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى خمسة قطاعات رئيسية لتغطية هذه الاحتفالات وتقديم أفضل الخدمات الوقائية، وهي: «قطاع ديرة، قطاع بر دبي، قطاع وسط دبي، قطاع جبل علي، قطاع الواجهة البحرية».

وبيّن أنه تم إجراء تفتيش على أكثر من 306 منشآت حيوية لضمان استعدادها وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات. وعلى الصعيد الفني، تم تجهيز أكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، منها 12 زورق إطفاء بحرياً، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان تأمين الاحتفالات بأعلى درجات الأمان في 40 موقعاً تم اعتمادها للاحتفالات، وسيتم تأمين هذه المواقع عبر 26 مركزاً تابعاً للدفاع المدني، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث أي طارئ.

وأكد اللواء المطوع أهمية التزام الجمهور والسكان بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة، مشدداً على استعداد القيادة العامة للدفاع المدني التام للتعامل مع أي طارئ خلال هذه المناسبة المهمة، وأنه يُرجى الاتصال على 997 في حال حدوث أي أمر طارئ.

«طرق دبي»

بدوره، قال حسين البنا: «تعلن هيئة الطرق والمواصلات بدبي جاهزيتها التامة لإدارة وتنظيم الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وفق خطة مرورية وتشغيلية متكاملة، وبالأخص في منطقة برج خليفة ووسط مدينة دبي، وذلك بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي والجهات والشركاء الاستراتيجيين».

وأضاف البنا: «ستتواجد فرق العمل بحضور ممثلي لجنة تأمين الفعاليات عن هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على أهبة الاستعداد خلال ليلة رأس السنة.

وستتواجد في مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، الذي يُعد من أكبر وأحدث مراكز التحكم المتخصصة في إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل، وذلك لمتابعة وتنظيم حركة المركبات وتنقل الزوار في مختلف المناطق الحيوية بالإمارة، وبشكل خاص في محيط برج خليفة».

وأشار البنا إلى أن الهيئة سجلت أكثر من 2.5 مليون مستخدم لوسائل النقل خلال فعاليات رأس السنة الميلادية في عام 2025، بنمو ملحوظ مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه العدد نحو 2.29 مليون مستخدم، مؤكداً أن هذا المؤشر يشهد تصاعداً عاماً بعد عام.

وأضاف، إن هذا النمو المتزايد يعكس التزام دبي بتوفير خطة مرورية شاملة ومتكاملة، والجاهزية العالية والاستعداد التام لضمان انسيابية التنقل وسلامة الجمهور، بما يواكب حجم الحدث ويعزز من مكانة الإمارة كوجهة عالمية قادرة على تنظيم وإدارة أكبر الفعاليات وفق أعلى المعايير.

وأوضح البنا أن الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية عبر النظام المتطور للتحكم المروري (iTraffic) بمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، إلى جانب تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالأحجام المرورية في الفعاليات والمناسبات العالمية.

كما أشار إلى الدور المحوري لمختبر «تحليل بيانات النقل» في مركز التحكم الموحد، الذي يختص بمراقبة وجمع وتحليل بيانات النقل، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ويعزز جاهزية الهيئة لإدارة الفعاليات الكبرى.

وأشار إلى أن الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: إدارة الحركة المرورية، وإدارة أنظمة المواصلات العامة، ومحور التوعية وخدمة الجمهور.

الحركة المرورية

وأوضح البنا أنه سيتم البدء بالإغلاقات المرورية حول منطقة الحدث اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً، على أن تستمر بشكل تدريجي حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وتشمل عدداً من الشوارع الحيوية، من بينها: شارع الأصايل، وبوليفارد محمد بن راشد، وشارع برج خليفة.

وشارع المركز المالي (السفلي والعلوي)، وشارع المستقبل، وشارع الصكوك، وشارع الشيخ زايد؛ وذلك لمنع الازدحامات الشديدة وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجمهور.

وبيّن البنا أن المواقف المتاحة تشمل نحو 20 ألف موقف في منطقة برج خليفة، إضافة إلى نحو 8 آلاف موقف في مواقف محطات المترو، إلى جانب مواقف أخرى داعمة خارج منطقة الحدث، مثل: مواقف نادي الوصل، ومواقف الكفاف «مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

وأكد البنا أن الهيئة رفعت جاهزية جميع وسائل النقل العام لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين، وفي مقدمتها مترو دبي.

حيث سيتم تشغيل أكثر من 14 ألف مركبة أجرة، وأكثر من 18 ألف مركبة ليموزين ونقل فاخر، وأكثر من 1300 حافلة، إلى جانب الوسائل الأخرى، بدعم من 10 مراكز تحكم و26 مركبة تحويلات مرورية موزعة على مختلف المواقع الحيوية.

وأضاف البنا أن تشغيل مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر وترام دبي سيستمر على مدار 43 ساعة، حيث سيبدأ تشغيل المترو من الساعة الخامسة صباحاً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وسيستمر حتى الساعة 11:59 مساءً من يوم الخميس 1 يناير 2026.

فيما سيتم تشغيل ترام دبي من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 وحتى الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 2 يناير 2026، وذلك لتسهيل وصول الجمهور إلى مواقع الاحتفالات وضمان سلاسة المغادرة بعد انتهاء الفعاليات.

وأوضح البنا أنه سيتم التحكم بالإشارات الضوئية ومراقبتها من خلال مراكز التحكم المرورية على عدد من الشوارع الرئيسة، مع وضع لوحات تحذيرية وإرشادية للمشاة ومستخدمي الطريق، وتفعيل الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه الجمهور بالإغلاقات والطرق والمواقف البديلة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة.

وأشار البنا إلى مشاركة أكثر من 5500 موظف من هيئة الطرق والمواصلات لدعم الحدث ميدانياً، والتنسيق مع الشركاء والمنسقين من الجهات ذات الصلة لتنفيذ الخطط التشغيلية وإدارة حركة الحشود بكفاءة.

مبادرات تطويرية

وأكد البنا أن الهيئة أنجزت خلال عام 2025 عدداً من مشاريع الطرق الحيوية التي تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية، من أبرزها تطوير تقاطع المركز التجاري، وافتتاح الجسور الرئيسة المرتبطة بمحور الشندغة، وتوسعة شارع الميدان، بما يدعم نجاح الخطة المرورية خلال احتفالات رأس السنة.

ودعا البنا الجمهور إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم، واستخدام وسائل النقل الجماعي، وفي مقدمتها مترو دبي، ومتابعة القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات للاطلاع على آخر المستجدات ومواعيد الإغلاقات، مشيراً إلى إمكانية الاستفسار عن تفاصيل الخطة المرورية عبر مركز الاتصال على الرقم 8009090.

«دبي للإسعاف»

من جانبه، أكد مشعل عبدالكريم جلفار، جاهزية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التامة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، عبر خطة تشغيلية متكاملة من خلال تعزيز فرق عملها المتخصصة وتفعيل أسطول متنوع من المركبات والوحدات الميدانية المتخصصة.

ودعم مباشر بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث تعمل على إدارة الحدث ومتابعة البلاغات لضمان أعلى مستويات السلامة والاستجابة في مواقع الاحتفالات داخل إمارة دبي وفي منطقة حتا.

وأكد أن المؤسسة، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أتمت جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة ونشر فرق الإسعاف في جميع المواقع الحيوية التي تشهد كثافة عالية خلال الاحتفالات، بما فيها المناطق الساحلية والسياحية ومواقع الألعاب النارية والمناطق البرية، لتقديم خدمات إسعافية وفق أعلى المعايير العالمية ما قبل المستشفى.

وأوضح جلفار أن خطة المؤسسة تعتمد على تشغيل 236 نقطة إسعافية موزعة على مختلف المواقع الحيوية في الإمارة، ودعمها بأسطول متكامل يشمل المركبات المتخصصة ووحدات الاستجابة السريعة والدراجات الكهربائية والهوائية ومركبات الجولف ووحدات الدعم الميداني والزوارق البحرية وحافلتي إسعاف، والإسعاف الجوي بالتعاون مع شرطة دبي.

إضافة إلى المخزن الطبي المتنقل، وغيرها من التجهيزات الداعمة، يديرها ويشغلها 635 كادراً من الكفاءات الإشرافية والفنية والإدارية، بما يعزز الجاهزية الشاملة لعمليات التغطية خلال احتفالات رأس السنة.

كما أكد جلفار أن المؤسسة ستتواجد في جميع المناطق الحيوية في الإمارة، بما فيها الواجهات البحرية، إضافة إلى تغطية المناطق الحيوية ومنطقة حتا خلال موسم الاحتفالات.

ولفت جلفار إلى تفعيل 50 متطوعاً ضمن برنامج «المستجيب الأول»، يعملون تحت إشراف فرق المؤسسة في منطقة البوليفارد، بعد تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الحالات البسيطة، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة وتوفر دعماً إضافياً للكوادر الميدانية.

ودعا المدير التنفيذي لإسعاف دبي الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية واتباع الإجراءات الوقائية، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب.

مؤكداً أهمية حمل أدويتهم خلال حضور الفعاليات، وعدم التردد في طلب خدمة الإسعاف عند الحاجة عبر الرقم 998 أو من خلال تطبيق «إسعاف دبي» المتوفر على متجري «أبل» و«أندرويد».

«دبي الصحية»

من جانبه، أكد خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، أنه تم وضع خطة استباقية متكاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة في مواقع الفعاليات.

وفي مستشفيات وعيادات «دبي الصحية» على مدار الساعة، بما يعزز سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجسد جاهزية دبي وريادتها إقليمياً وعالمياً في تنظيم وتأمين الفعاليات الكبرى.

وأوضح أن الخطة تتضمن مشاركة 1900 من الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية والخدمات المساندة في تنفيذ المهام الميدانية والتشغيلية، إلى جانب وضع 6 مستشفيات و4 عيادات خارجية في حالة جاهزية تامة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وإنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة يضم مختلف التخصصات الطبية، من بينها قسم مخصص لرعاية الأطفال. كما تشمل الخطة تشغيل 7 نقاط طبية في مناطق متفرقة لخدمة المرضى بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتوفير 20 سيارة لنقل المرضى في مواقع الفعاليات.

وأضاف: «تشمل الخطة أيضاً استمرار تقديم خدمات الرعاية المنزلية وخدمات التطبيب عن بُعد، التي يمكن الحصول عليها عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80060»، موجهاً الشكر إلى لجنة تأمين الفعاليات وكافة الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث.

بلدية دبي

من جانبه، قال المهندس عادل محمد المرزوقي: انطلاقاً من مسؤوليتها المؤسسية، فعّلت بلدية دبي خطة جاهزية شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تقوم على نهج استباقي يضع سلامة المجتمع وراحة الجمهور في صدارة الأولويات.

وتعتمد الخطة على تنسيق متكامل مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز المرونة، لضمان إدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية وتعزيز الانسيابية في المواقع الحيوية.

كما تشمل الخطة جاهزية ميدانية متكاملة تغطي الشواطئ والحدائق العامة والمرافق الترفيهية وعمليات النفايات والصحة والسلامة وسلامة الغذاء، بما يضمن بيئة احتفالية آمنة ومنظمة تعكس المظهر الحضاري للإمارة وتعزز ثقة المجتمع بقدرة دبي على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار.

وأضاف المهندس عادل محمد المرزوقي: انطلاقاً من دورها كجهة رئيسية في تنظيم المشهد الحضري، تقود بلدية دبي هذه الفعاليات ضمن نهج استباقي متكامل يقوم على التخطيط المبكر والتكامل الحكومي وتوحيد الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يضمن جاهزية شاملة على المستويات التنظيمية والخدمية.

ويعكس هذا النموذج قدرة دبي على استيعاب الزخم الجماهيري الكبير ضمن أطر احترافية مرنة، تعزز ثقة المجتمع، وتؤكد مكانة الإمارة كمدينة عالمية تُدار برؤية، وتحتفل بمسؤولية، وتُقدّم جودة حياة استثنائية في أدق تفاصيلها.

برواز دبي

وقال المهندس عادل محمد المرزوقي: «تجسّد الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 رؤية دبي في تحويل لحظات الاحتفال إلى تجارب عالمية متكاملة.

حيث تضيء عروض الألعاب النارية وعروض الطائرات دون طيار « الدرون»، سماء الإمارة في مشهد استثنائي يُقدَّم لأول مرة من برواز دبي، أحد أبرز أيقوناتها المعمارية والسياحية. ويعكس هذا الحدث استثمار بلدية دبي في توظيف المعالم الحضرية كمنصات نابضة بالحياة تجمع بين الإبهار البصري والتقنيات الحديثة، وتستقطب جمهوراً واسعاً من مختلف الجنسيات».

الشواطئ للعائلات

وأضاف: «في إطار تنظيم تجربة الاحتفال وضمان راحة وسلامة الجمهور، خُصصت الشواطئ العامة خلال ليلة رأس السنة للعائلات فقط، فيما تقرر تمديد ساعات عمل 14 حديقة عامة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة أفضل مواقع المشاهدة وتعزيز راحة الزوار، وتشمل:

حديقة بحيرة ليم – حتّا، حديقة الوادي – حتّا، حديقة بحيرة غدير الطير، حديقة بحيرة البرشاء، حديقة بحيرة الطوار، حديقة بحيرة النهدة، حديقة بحيرة الخوانيج، حديقة الورقاء الثالثة (1)، حديقة أم سقيم، حديقة الخزان، حديقة السطوة، حديقة زعبيل، حديقة الصفا، وحديقة القوز الأولى، في مشهد احتفالي منظم يعكس الجاهزية العالية لدبي وقدرتها على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة ومسؤولية.

دبي للإعلام

من جانبها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد أن مؤسسة دبي للإعلام أنهت كافة تحضيراتها لتغطية احتفالات العام الجديد 2026، التي ستشهدها دبي بدءاً من مساء 31 ديسمبر الجاري، تمهيداً لنقلها إلى العالم بأفضل صورة، بما يعزز ريادة الإمارة ومكانتها وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة.

وقالت: «تحرص «دبي للإعلام» في هذه المناسبة على تقديم تغطية مميزة ومتكاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وستتضمن بث أمسية «في حب دبي» التي تحتفي برؤى وفكر وأشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقصائد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يعكس إمكانيات المؤسسة وقدرتها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر».

وأضافت: «سيتخلل هذه التغطية، التي تُنقل عبر قنوات المؤسسة التلفزيونية العربية والناطقة باللغة الإنجليزية والقنوات الإذاعية والرقمية، واستوديوهاتها المقامة في منطقة برج بارك، مجموعة متنوعة من الفقرات واللقاءات والتقارير الحصرية، التي سيتولى مراسلو «دبي للإعلام» إعدادها والإشراف عليها.

وسيتم خلالها رصد آراء الجمهور وتطلعاتهم وأمنياتهم للعام الجديد، وإبراز جهود الجهات المشاركة في تنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية، إلى جانب نقل ما تشهده الإمارة من عروض ترفيهية وفعاليات متنوعة.

كما ستعرض القنوات برامج خاصة بهذه المناسبة، من بينها حلقة بعنوان «الإمارات 2025 عام الإنجازات»، تستعرض أبرز ما حققته دبي ودولة الإمارات خلال العام الماضي، وترصد أهم الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدها عام 2025 على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي».

من جانبه، تحدث أحمد جمعة الفلاسي، عن دور شركة إعمار والفعاليات التي ستستقبل المُحتفلين في رأس السنة الميلادية بمحيط منطقة برج خليفة، مؤكداً الجاهزية التامة لاستقبال المحتفلين.

1800 متطوع

من جانبه، صرح العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن 1800 شخص تقدموا للتطوع حتى الآن في الفعاليات المساندة للأعمال الشرطية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، في خطوة تعكس عمق الشراكة المجتمعية، وترسّخ ثقافة التطوع كأحد المحركات الأساسية لدعم الجهود الأمنية والتنظيمية في الفعاليات الكبرى التي تشهدها إمارة دبي سنوياً.

وأوضح أن المتطوعين تقدموا للمشاركة في 7 فرص تطوعية، تتمثل في العمل ضمن فرق الدراجات الهوائية، وفرق الخيالة، وفرق الروح الإيجابية، والتطوع في حتا، والتصوير، والعمل عن بُعد، والتطوع العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية.

سيف المزروعي:

ندعو إلى الالتزام بالإرشادات ووفرنا 37 خيمة دعم

علي المطوع:

1754 إطفائياً في مختلف المواقع لضمان الاستجابة الفورية

حسين البنا:

مركز للتحكم ومنظومة متكاملة في إدارة الحركة المرورية

مشعل جلفار:

635 كادراً إسعافياً لدعم جاهزية إسعاف دبي

خليفة باقر:

إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة

عادل المرزوقي:

خطة تنظيمية شاملة لبلدية دبي تضع راحة الجمهور أولوياتها

ميثاء بوحميد:

تغطية متكاملة للاحتفالات تتضمن بث أمسية «في حب دبي»

مواقع مخصصة لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية