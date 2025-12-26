شرطة دبي تبحث سبل الارتقاء بخدمات المتعاملين

ترأس اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماعاً تنسيقياً بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عيد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم. وأكد اللواء حارب الشامسي، التزام شرطة دبي الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الشرطية في المجال الأمني والخدمي،.

منوهاً بحرصهم على ترجمة توجهات حكومة دبي الرامية إلى تصفير البيروقراطية عبر تبني حلول ذكية ومتقدمة، وتصميم الخدمات لتكون أكثر مرونة وسهولة.

من جهة ثانية، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استقبال طلبات المتطوعين الراغبين بالمشاركة في الفعاليات المساندة للأعمال الشرطية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ضمن 7 فرص تطوعية، تتمثل في العمل ضمن فرق الدراجات الهوائية، وفرق الخيالة.

وفرق الروح الإيجابية، والتطوع في حتا، والتصوير، ودعم فريق العمل عن بُعد، والتطوع العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية.

ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من حرص شرطة دبي على إشراك المجتمع في منظومة الأمن والسلامة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وسجل حتى اليوم أكثر من 1100 متطوع في الفرص التطوعية المختلفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية.