هيئة تنمية المجتمع و«أوقاف دبي» تنظمان رحلة عمرة

في إطار التزامها بتعزيز منظومة الرعاية المتكاملة للأبناء القُصَّر والأسر الحاضنة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، مبادرة رحلة العمرة لعام 2025، التي استفاد منها 40 من الأبناء القُصَّر وحاضنيهم، في مبادرة تعكس البُعد الإنساني والروحاني لبرامج الهيئة، وتترجم رؤيتها في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً لتجارب داعمة تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجي أشمل تتبناه الهيئة، يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأبناء القُصَّر ومن في حكمهم، من خلال برامج نوعية لا تقتصر على الدعم المعيشي، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والروحية والاجتماعية، بما يسهم في بناء بيئة حاضنة وآمنة تعزز الشعور بالطمأنينة والانتماء.

وضمن الاستعدادات التنظيمية للرحلة، نظّمت الهيئة بالتعاون مع «أوقاف دبي» ورشة تعريفية شاملة للمشاركين خُصصت لاستعراض تفاصيل الرحلة، ومسار التنقل، وبرامج الزيارات المعتمدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.