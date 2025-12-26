اللوحات الإلكترونية في دبي تعزز التنقل وتقلص زمن الرحلات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن منظومة اللوحات الإلكترونية المتغيرة «Dynamic Message Signs» أصبحت إحدى الركائز الأساسية في جعل التنقل في دبي أكثر سلاسة وأماناً.

حيث أسهمت الرسائل الفورية، التي تبثها اللوحات في تقليص زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 20 % على المحاور الحيوية، إلى جانب رفع مستويات السلامة المرورية، من خلال التنبيه المبكر بالحوادث والازدحام المروري، والظروف الجوية المتقلبة.

وتدير الهيئة حالياً 112 لوحة إلكترونية موزعة استراتيجياً على شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، ضمن النظام المتطور للتحكم المروري «iTraffic» بمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية.

ويعكس تطوير منظومة اللوحات الإلكترونية المتغيرة حرص الهيئة على توظيف أحدث التقنيات العالمية، والتزامها في جعل التنقل تجربة أكثر أماناً وراحة لسكان وزوار إمارة دبي. وتسهم الرسائل الإرشادية في تفادي الازدحام والحوادث المرورية، كما تمنحهم راحة وطمأنينة أثناء القيادة، بما ينسجم مع رؤية دبي لتكون مدينة ذكية رائدة تضع الإنسان وسلامته في أولوياتها.

وقال صلاح المرزوقي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تسهم المنظومة بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية عبر إعداد رسائل موجهة بدرجات متتابعة، بحسب موقع الحادث.

حيث ينشئ النظام تلقائياً مناطق تنبيه وإرشاد متتالية على مسافات مختلفة، تبدأ من 2 كيلومتر قبل موقع الحادث، ثم منطقة ازدحام، وصولاً إلى منطقة إرشاد أبعد (أقل ازدحاماً) لتوجيه الحركة بعيداً عن موقع الحادث المروري، بما يقلل من احتمالية وقوع حوادث ثانوية».

وأضاف المرزوقي: «تعد اللوحات الإلكترونية المتغيرة من أهم قنوات التواصل اللحظي مع مستخدمي الطرق، إذ تستخدم لنشر التنبيهات الخاصة بالازدحام والحوادث وتعطل المركبات، وإدارة التحويلات المرورية.

وتوجيه الحركة خلال الفعاليات الكبرى، إلى جانب حملات التوعية المرورية، مشيراً أن الهيئة خصصت 22 لوحة إلكترونية لعرض زمن الرحلات إلى وجهات رئيسة مثل مطار دبي الدولي ومرسى دبي، عبر بث البيانات بشكل تلقائي وعلى مدار الساعة، بما يساعد السائقين على اتخاذ قرارات أفضل لمسارات رحلاتهم».

وأضاف المرزوقي: «شهد النصف الأول من عام 2025 تشغيل 17.819 رسالة عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة، وجاءت الرسائل المرتبطة بالحوادث في المقدمة بـعدد 12.283 رسالة، تلتها الرسائل التحذيرية بـعدد 1.038 رسالة، ثم رسائل الازدحام المروري بـ 984 رسالة، ورسائل الأعطال بـ 905 رسالة.

كما تم بث 90 رسالة مرتبطة بالإغلاقات الكلية للطرق، إلى جانب 2.519 رسالة أخرى، شملت تنبيهات الطقس وأعمال الطرق وغيرها، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس الدور المحوري للمنظومة في الاستجابة الفعالة لمختلف السيناريوهات التشغيلية».