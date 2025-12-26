10 ملايين درهم من«محمد بن راشد الخيرية»لمبادرة «بيتي»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وتحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين درهم لمبادرة «بيتي» الهادفة إلى مساندة مستحقي الدعم السكني من المواطنين المستوفين للشروط، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالتزامن مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة».

جرى تقديم الدعم عبر مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور صالح زاهر المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومحمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ونورة الرميثي، مساعدة المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبدالله ضاعن الكتبي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي بالمؤسسة.