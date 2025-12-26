«كهرباء دبي» تطلق برنامجاً لإعداد تقارير الاستدامة

ينظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي البرنامج التدريبي «إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)»، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المختصين والشركات من فهم منهجيات ومبادئ إعداد تقارير الاستدامة، بما ينسجم مع معايير المبادرة المعترف بها عالمياً.

وتوفر هذه المعايير أساساً قوياً لإعداد تقارير شفافة ومتكاملة تغطي قضايا الاستدامة المختلفة، بما يعزز الاستجابة لمتطلبات المعنيين (بما في ذلك المستثمرون والمتعاملون والجهات التنظيمية والمجتمعات) المتعلقة بالمساءلة والثقة. ويستهدف البرنامج المهنيين من مختلف التخصصات (الهندسة، العلوم الطبيعية، الأعمال، وغيرها) ممن لديهم اهتمام عميق بالاستدامة.

وتمثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير إطار العمل العالمي المعتمد لتقديم التقارير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات.

وتعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أحد أعضاء المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير وواحدة من 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك اعتباراً من تقرير الهيئة الرابع حول الاستدامة لعام 2016.

ومنذ عام 2013، أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي 12 تقريراً للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومتطلبات إفصاحات المؤسسات ذات الصلة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهة معتمدة في تقديم البرامج التدريبية من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

وينسجم البرنامج التدريبي «إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)» مع الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لتعزيز الاستدامة والشفافية، ودعم مبادئ إعداد التقارير الخاصة بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير ومنها الدقة، والتوازن والوضوح والمقارنة والاكتمال وسياق الاستدامة والتوقيت والتحقق.